Der Psychose-Staat

Linke Afterphilosophien mit Breiten- und Tiefenwirkung

Typisch bei diesen linken Afterphilosophien mit gesellschaftspolitischer Breiten- und Tiefenwirkung via der sozialwissenschaftlichen Stuhlkreisformationen in den Geschwätzwissenschaften, die aus dem deutschen Sprachraum stammen, ist die Verwicklung ihrer Protagonisten mit den amerikanischen Geheimdiensten. Das trifft sowohl auf Herbert Marcuse, als auch auf Heinz von Foerster ebenso zu, wie auf Gregory Bateson. Ein Anthropologe, der schon 1956 einen Artikel mit dem Titel: Toward a theory of Schizophrenia und diese Theorie später auf gesellschaftliche Prozesse übertrug.

Als Geburtsstunde des heutigen Psychose-Staates kann das sog. Deutschland Märchen während der Fußball Weltmeisterschaft 2007 angenommen werden. Eines von sechzehn langjährig vorbereiteten und angelegten, politischen Hoch-Risikofeldern einer gesellschaftlichen Polit-Psychose, deren staatlich induzierter Irrsinn z.Zt. in akuter Blüte steht.

Vom Konfabulieren zum Story-Telling über das Framen zum politischen Narrative konstruieren

Psychotiker neigen zum ausufernden Erzählen von realitätsabgekoppelten Geschichten, die unter dem Fachbegriff Konfabulation subsummiert werden.

Eine Anschlusstheorie aus dem Umfeld der Ericksonschen Hypnotherapie und des Radikalen Konstruktivismus war ein ausuferndes Storytelling, das insbesondere über Werbung & Marketing in weitere Gesellschaftsbereiche und dann auch in Form von Framing und Erfindung von propagandistischen Narrativen bis in die Politik diffundierte. Die Medien und der Öffentlichrechtliche Rundfunk wurden für ihre konfabuliatorischen Skandale schon vor der großen Corona-Gefährlichkeits-Erfindung durch ihr ARD Framing Manual bekannt. E. Wehling, eine Schülerin der Linguisten G. Lakhoff & M. Johnson, wurde durch ihre Manipulationsbücher, wie ‘Auf leisen Sohlen ins Gehirn‘ bekannt und berüchtigt. So wurden die altbekannten, ideologischen Manipulationstechniken des Tiefen Staates wie Gaslighting, der False flag Aktionen, um das psychotische Konfabulieren (Bullshitten) und dem strukturierten und gezielten Geschichtenerfinden zur smarten Volksbeeinflussung einer Governance Technologie ausgebaut und breitflächig medial angwendet. Die Durchschlagskraft dieser toxischen Politmärchen wird zuvor jeweils demoskopisch getestet.

Das Deutschlandmärchen als Geburtsstunde des konfabulierenden Psychose-Staates

Ein Anwendungsbeispiel war 2007 die Erfindung des Deutschlandmärchens. Dem angeblich hässlichen Deutschen wurde eingetrichtert, dass er nun plötzlich ein in aller Welt beliebter, bunter Deutscher sei, der alle Welt bei sich vorbehaltlos willkommen heiße und deshalb eine Willkommenskultur ausgeprägt habe. So entwickelte sich durch den Schlager, ‘Schland oh Schland‘ durch ‘Verschlucken‘ der Vorsilbe ‘Deut‘ eine Tilgung alles Deutschen. Mit den ebenfalls sprachideologischen Manipulationsmethoden von Framing und Narrativen wurde die Praxis der psychotischen Schlandismus Politik der wahnhaften Realitäten des ‘Besten Deutschlands aller Zeiten, in dem wir gut und gerne leben‘ installiert und in den Folgejahren weitflächig etabliert und smart verfeinert.

Die Einsturzgefahr der Hochrisikofelder der Abstiegsgesellschaft durch ihr psychotisches Konfabulationsgewicht

Die Wirklichkeit wurde zu einem Multiversum gesellschaftspolitischer Hochrisikofelder der Abstiegsgesellschaft in der negativen Moderne ausgebaut. Die German Angst wurde zu einem Sturz ins Nichts aufgebohrt und so die psychologischen Petrischalen zum Aufblühen der Psychose vom Corona Virus von langer Hand vorbereitet.

Mittlerweile hat dieser Lügenäther wie ein unausrottbarer Hausschwamm alle Gesellschaftsbereiche durchdrungen und zu einer allumfassenden ideologisierten, psychotischen Konfabulationslust der politparasitären Klassen des Psychose-Staates ausgeweitet.

Andererseits haben sich durch diese narrativ psychotisch-konfabulierende Durchseuchungen alle Gesellschaftsnarrative gleichzeitig so komplett realitätsabgekoppelt, dass diese Lügengespinnste jegliche Schnittstellen und Anschlussfähigkeit zur Wirklichkeit verloren haben. Der rigipsverdübelte Ramsch dieser statisch nicht mehr tragfähigen Lügengebäude droht jederzeit unter dem Konfabulationsgewicht seiner offensichtlichen Inkonsistenzen einzustürzen. Denn der Volksmund weiß, das Lügen kurze Beine haben.

Kaiser Franz von Wolkenkuckucksheim

Eines der ersten öffentlichen Opfer dieser Psychose-Politik des bunten Deutschlandmärchens war Franz Beckenbauer, der als unpolitische Person und ‘Kaiser Franz‘ selbst in einem medial erfundenen Wolkenkuckucksheim lebte. Er über- und durchblickte die Tiefenstruktur der einsetzenden, staatlich-schlandistischen Psychose-Politik zur Zerstörung alles Deutschen nicht, sondern glaubte an das mediale Gaslighting vom Deutschland Märchen, sah sich dank siner internationalen Verbindungen auch als struktureller Konstrukteur dieser medialen Lügengeschichte. Und so begann er als deutsch kaiserlicher Volkstribun naiv mit vollem patriotischen Stolz auf seine erfolgreichen deutschen Landsleute, seine deutsche Heimat und von ihren schönen deutschen Landschaften zu schwadronieren. Deshalb musste die Identifikationsfigur von Millionen Fußballfans schnellstens abgeräumt werden. Diese moral-politische Abräumaktion – wegen der dahin üblichen Korruptionen bei der Weltmeisterschaftsvergabe in einem völlig korrupten Weltfußballverband .So wenig wie einst sein ‘Vorgänger‘ Wilhelm II. durchblickte hatte, dass sein Zeit als deutscher Monarch längst abgelaufen war, schnallte der elegante Fußballstratege Kaiser Franz nicht, warum ihm urplötzlich moral-politisch so unfair und übel mitgespielt wurde, hatte er doch alles für Deutschland getan, nur sein deutsches Wolkenkuckucksheim musste zugunsten eines weitaus größeren anti-deutschen Wolkenkuckucksheim abgeräumt wurde. Der erfolgsgewöhnte Kaiser von Wolkenkuckucksheim nahm das moral-politische Foulspiel dummerweise persönlich und wurde dadurch schwerst depressiv und herzkrank.