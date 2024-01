Fast 500 Verbrechen: Bericht über H. Bidens Laptop online verfügbar

Der neueste, bislang ausführlichste Bericht über den Laptop von Hunter Biden, Sohn von US-Präsident Biden zählt mindestens 459 dokumentierte Verstöße gegen Landes- und Bundesgesetze und -vorschriften auf dem berüchtigten Gerät.

In den letzten dreizehn Monaten hat Marco Polo – eine gemeinnützige Forschungsgruppe bestehend aus sechs Männern aus den gesamten USA, die sich der Aufdeckung von Korruption und Erpressung widmet – einen umfassenden Bericht über den Biden-Laptop und die damit verbundenen Verbrechen geschrieben.

Die Beweggründe und das Budget für den Bericht waren transparent, Tausende Amerikaner finanzierten seine Produktion: „Wir haben weder institutionelle/ unternehmerische Unterstützung gesucht noch erhalten. Wir hatten aus verschiedenen Gründen Verzögerungen, konnten das Dossier jedoch für 35.000 Dollar unter dem ursprünglich geplanten Budget fertigstellen.“

Strafverfolgungsbehörden informiert

Endlich ist der Bericht fertig. Er wurde an Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und des US-Senats, an US-Anwälte für die Gerichtsbarkeiten, in denen die Bidens (und ihre Mitarbeiter) Verbrechen begangen haben, an staatliche und lokale Strafverfolgungsbehörden und – obendrein – an jeden Kontakt auf dem Biden-Laptop gesendet. Dazu gehören alle Klassenkameraden von Hunter an der Archmere Academy und ein Teil des aktuellen Personals des Weißen Hauses.

„Der Bericht ist einfach, aber umfangreich: über 640 Seiten, 2.020 Fußnoten. Sauber in sieben Abschnitte unterteilt, wobei der Schwerpunkt auf Wirtschaftskriminalität liegt. Wir glauben, dass es sich um die tiefgreifendste digitale Koloskopie handelt, die jemals an einer sitzenden Familie in den USA durchgeführt wurde.“ – so die Marco-Polo-Gruppe.

Das Beweismaterial ist doppelt aus 2 Quellen bewiesen und hochkarätig und kann kostenlos heruntergeladen werden.