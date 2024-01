Absage an Neue Weltordnung: “Fu** you, Klaus Schwab!”

„Schade, dass es nur Satire ist“ werden viele Menschen denken, wenn sie ein Video sehen, das derzeit in den sozialen Netzwerken zum Renner wird. Anlass für das Video ist das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, das derzeit stattfindet.

Der Künstler Damon Imani bringt in dem manipulierten Videos das zum Ausdruck, was zahllose Menschen weltweit Schwab am liebsten selbst gesagt hätten:

„Und ich wertschätze das Weltwirtschafsforum für die Möglichkeit, auf dieser Bühne zu stehen und zu sagen: “Fu** you, Klaus Schwab und Fu** you, New World Order! Wir, das Volk, sind frei geboren, werden frei bleiben und Sie und alle Ihre globalistischen Freunde hier in diesem Saal können zur Hölle fahren!“

BREAKING: New WEF participant does the unthinkable at 2024 Davos Meeting. pic.twitter.com/2ZCKvG734y — Damon Imani (@damonimani) January 16, 2024

Das Video hat freilich einen sehr ernsten Hintergrund, denn das WEF rund um Klaus Schwab zeigt immer offener seine perfide menschenfeindliche Gesinnung. Ganz kurz auf den Punkt gebracht kann man die bisherigen Ergebnisse der aktuellen Tagung in drei Punkten zusammenfassen:

– Mehr Waffen sind der Weg zum Frieden

– Wer nicht unserer Meinung ist, verbreitet „Hass“, „Propaganda“ oder „Desinformation“ und muss zensiert werden

– Orwells 1984 ist Realität: „Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Ignoranz ist Stärke.“

