Klimakrise: Wärmster Schneefall aller Zeiten setzt Weihnachtsmarkt in Brand

(David Berger) Die Klimakrise schlägt nun immer öfter auch bei uns zu: Auf dem Berliner Weihnachtsmarkt sorgten gestern die warmen Minusgrade, verbunden mit dem „wärmsten Schneefall aller Zeiten“ dafür, dass ein „Wintermarkt“ in Brand geriet.

Das wärmste Jahr überhaupt, seitdem Kachelmann & Co sich um unser Wetter kümmern, haben wir bald hinter uns. So jedenfalls die aktuelle Kamera heute. Und in der Tat: Jetzt greift der warme Schnee auch unsere Weihnachtsmärkte an. Selbst die berühmten Merkelboller, Zäune und 2-G-Regelungen, die bisher unsere schönen Outdoor Glühweinbesaufungsmöglichkeiten vor dem Feind schützten, helfen nun nicht mehr weiter.

Kälteräume für Wintermärkte

Als einer der ersten reagierte Gesundheitsminister Lauterbach: Schuld seien diesmal nicht nur die Ungeimpften, sondern auch der Klimawandel.

Ein eigenes Programm sei derzeit geplant, nach dem Wintermärkte nur noch in dafür einzurichtenden Kälteräumen stattfinden dürften.

Das Erfreuliche: auch einfache Menschen, die nicht traditionsreichen, deutschen Stämmen, wie der Reemtsma-Familie entstammen, erkennen nun die katastrophale Erderwärmung: „Es ist zu heiß“ hier, ruft einer der jungen Männer, die im Video im Schnee stehen.

Unser X-Tweet des Tages:

Die #Klimakrise ist real. Der wärmste Schnee seit 125.000 Jahren setzt einen #Wintermarkt (früher #Weihnachtsmarkt, Anm.) in Brand. Permafrost in #Berlin-Mitte gehört der Vergangenheit an. #Klimawandel

