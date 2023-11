„Eilmeldung: 14:12 Uhr ist Berlin gefallen“

„Eilmeldung: Liebe Mitbürger, am 4.November 2023 um 14:12 Uhr ist Berlin gefallen“, so der Journalist Alexander Wallasch angesichts der Bilder, die derzeit aus Berlin rund um die Welt gehen:

Das sind die Bilder, die heute von Berlin in die Welt gesendet werden. ⁦@welt⁩ pic.twitter.com/YjxZcqs7zg — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) November 4, 2023

Die „Pro-Palästina“-Demo durch das Berliner Zentrum könnte die größte und gefährlichste werden, die Deutschland je erlebt hat. Der islamistische Mob randaliert seit Wochen auf deutschen Straßen. Eskaliert die Lage heute in Berlin?“ – so der Nius-Kommentar zu dem, was sich derzeit in der Mitte Berlins abspielt.

