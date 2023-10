Muslime in Deutschland zum Hamas-Terror: „Das ist sehr gut!“

Schockierend, aber repräsentativ. Der NDR hat Muslime zum Hamas-Terror befragt. Die Reaktion: Entweder wegducken und so tun, als hätte man keine Ahnung. Oder den Judenhass offen zur Schau stellen. Bis hin zu: „Freue mich.“ (ab 0:47)

Unser trauriger Tweet des Tages:

DAS ist die Realität. pic.twitter.com/x89MKpZs6N — Onesimus (@OnesimusDoulos) October 11, 2023

Hintergrundinformation: Ist das die „Religion des Friedens“?

Koran, Sure 9:29

Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten haben, und nicht die Religion der Wahrheit befolgen – von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde –, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind!

Koran, Sure 4:89

Sie möchten gern, daß ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so daß ihr (alle) gleich seiet. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern! Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt euch von ihnen weder Schutzherrn noch Helfer.

Koran, Sure 4:91

Ihr werdet andere finden, die vor euch Sicherheit und vor ihrem (eigenen) Volk Sicherheit wollen. Jedesmal, wenn sie wieder der Versuchung ausgesetzt sind, werden sie in ihr zu Fall gebracht. Wenn sie sich nicht von euch fernhalten und euch nicht Frieden anbieten und nicht ihre Hände zurückhalten, dann ergreift sie und tötet

sie, wo immer ihr auf sie trefft. Über jene haben Wir euch deutliche Gewalt verliehen.

Koran, Sure 47:4

Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, (im Kampf) trefft, dann schlagt (ihnen auf) die Nacken. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt (ihnen) die Fesseln fest an. Danach (lasst sie) als Wohltat frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Dies (soll so sein)! Und wenn Allah wollte, würde Er sie wahrlich (allein) besiegen. Er will aber damit die einen von euch durch die anderen prüfen. Und denjenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird Er ihre Werke nicht fehlgehen lassen;

Juden zu hassen steht im Koran, dem heiligen Buch der Muslime…

Je gläubiger der Muslim, desto mehr agiert er nach dem Koran…

Und der Koran rechtfertigt Gewalt…

