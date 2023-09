Das Wunder von Nordhausen

(David Berger) Erleichterung in ganz Deutschland: Der Höhenflug der AfD konnte gerade noch einmal in letzter Minute aufgehalten werden. Bis vor kurzem kannte kaum einer in Deutschland Nordhausen, doch dann ging es bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der kleinen Stadt um alles.

War im ersten Wahlgang noch der Kandidat Jörg Prophet als klarer Gewinner festgemacht, sein mit 14 Disziplinverfahren suspendierter Gegenkandidat Kai Buchmann auf Platz 2 gelandet, so sah es in der Stichwahl ganz anders aus: Kai Buchmann siegte hier deutlich mit 10 Prozent über dem Ergebnis für Prophet.

Sieg der Kakistokratie

Waren aus den „Nazis“ auf einmal – nach der wunderbaren Arbeit, die die Altparteien von Faeser über Habeck bis Baerbock derzeit liefern“ – treue Bürger der „neuen Normalität“ geworden?

Oder erwies sich die Briefwahl wieder einmal als ein unverzichtbares Instrument zum Überleben der Kakistokratie, die ihre Hohepriester noch „Demokratie“ nennen?

