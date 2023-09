Polizei ignoriert illegale Schreihalsdemo & dreht AfD das Mikro leiser

(David Berger) Wer bei der Bayernwahl glauben sollte, mit Söder würde er für Recht und Ordnung stimmen, der sah sich heute eines besseren belehrt: Während die Polizei eine zuließ, dass eine sich illegal versammelnde linke Meute die erlaubte Versammlung der AfD niederbrüllte, drehte sie der AfD-Rednerin Beatrix von Storch das Mikro leiser.

Unser Tweet des Tages kommt von Beatrix von Storch:

„Himmel. Da war was los in Wasserburg Am Inn. Die Antidemokraten versammeln sich UNERLAUBT direkt um unsere ERLAUBTE Versammlung und schreien uns nieder. Und #Söder|s Polizei? Lässt die gewähren, misst die Dezibel und stellt fest: WIR seien zu laut und dreht UNS das Mikrofon leiser. UNFASSBAR. ABER: auch so werdet Ihr uns nicht mundtot machen!“

Himmel. Da war was los in #WasserburgAmInn. Die Antidemokraten versammeln sich UNERLAUBT direkt um unsere ERLAUBTE Versammlung und schreien uns nieder. Und #Söder|s Polizei? Lässt die gewähren, misst die Dezibel und stellt fest: WIR seien zu laut und dreht UNS das Mikrofon… pic.twitter.com/xrfA4auTCQ — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) September 17, 2023

