Medien-Kampagne gegen Aiwanger krachend gescheitert

(David Berger) Seit heute Mittag ist klar: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält an seinem Vize Aiwanger von dem „Freien Wählern“ fest. Mögen Söder dazu rein machtpolitische Interessen getrieben haben, so hängen doch diese ganz entscheidend davon ab, dass eine überwiegende Mehrheit der bürgerlichen Wähler nicht mehr auf den billigen Kampagnenjournalismus von SZ & Co hereinfällt.

„Jetzt bestätigt sich, was ich von Anfang an gesagt habe: Es gibt keinen Grund, mich zu entlassen, die Kampagne gegen mich ist gescheitert. Wir müssen jetzt wieder zur Tagesarbeit für unser Land zurückkehren, damit Bayern ab Herbst stabil u vernünftig weiterregiert werden kann“ – so Hubert Aiwanger in einer ersten Stellungnahme.

Egal was man von Söder oder Aiwanger halten mag. Heute ist ein guter Tag mit Signalwirkung für Deutschland. Söder ist nicht in die Moralfalle, die so typisch ist für linksgrüne Politik getappt und hält an seinem Vize fest. Auch wenn er dies vor allem, vielleicht auch ganz alleine aus machtpolitischen Gründen tut („Es wird definitiv kein Schwarz-Grün geben!“), so ist dennoch klar:

Eine für unsere großen Medien wie die „Süddeutsche“ typische Schmutzkampagne, die sich nicht einmal schämte, die Juden für ihre perfide Agenda zu missbrauchen und auf die zuletzt auch CDU-Chef Merz hereinfiel, ist krachend gescheitert.

Auch die Anti-AfD-Kampagnen sind gescheitert

Ähnlich wie bei der nun seit Jahren anhaltenden Vernichtungskampagne gegen die AfD und AfD-Politiker, inklusive der ebenso permanenten wie unsinnigen Verbotsforderungen der demokratischen Partei, die die AfD nun als zweitstärkste politische Kraft in Deutschland dastehen lässt, zeigt sich nun:

Nach einer seit 1945 nicht mehr dagewesenen mit Hysterie, Hass und Angst unterfütterten Lügenpropaganda der großen Mainstreammedien in der Flüchtlings-, noch mehr in der Corona-Krise und nun im Ukraine-Konflikt haben die Menschen das Vertrauen nicht nur in die ideologisch komplett in sich verbogenen Politiker, sondern weithin auch in deren gleichgeschaltete Medien verloren.

Wider Willen zum Volkshelden gemacht

Aktuelle Umfragen, aber auch die Reaktionen der sozialen Netzwerke zeigen: Vor kurzem war Hubert Aiwanger einfach sehr beliebt, jetzt haben ihn die SZ & Co wider Willen zu einem Volkshelden gemacht.

Auch ein Sieg für die alternativen Medien

Zu deutlich sind selbst dem politisch wenig interessierten Bürger die schmutzigen und unprofessionellen Methoden des Staatsfunks und vieler Mainstreammedien geworden. Dazu haben alternativen Medien ganz gewichtig mit beigetragen. Ein ganzes Heer von millionenschweren, selbst ernannten „Fakenews“-Prüfern konnte deren seriösen, aufklärenden Journalismus nicht aufhalten. Am Rande sei erwähnt, dass ich froh bin, mit meinem Blog seit mehr als sieben Jahren daran auch ein wenig mitgewirkt zu haben.

Und weil es gar so schön ist, hier noch ein Gedicht

