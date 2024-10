Wie die US-Regierung daran arbeitet, die AfD zu verhindern

Der Trump-Cybersicherheitsexperte Mike Benz hat im Gespräch mit Natalie Winters von »The War Room« (Foto) erklärt, wie die US-Regierung und Zensur-NGOs ihre Propagandawerkzeuge eingesetzt haben, um den Aufstieg der AfD in Deutschland zu verhindern.

Laut Mike Benz vom Foundation for Freedom Online seien das US–Außenministerium und die Geheimdienste »hyperfokussiert darauf, die Alternative für Deutschland (AfD) von der politischen Macht fernzuhalten«.

Daher werde die AfD als »rechtsextrem« gebrandmarkt, so Benz, »genauso, wie Trump ‚rechtsextrem‘ ist, Bolsonaro, Nigel Farage und Matteo Salvini ‚rechtsextrem‘ sein sollen – im Grunde jeder, der die Agenda des Außenministeriums gefährdet.«

Riesiges Framing

»Sie verwenden den Begriff ‚rechtsextrem‘, um zu suggerieren, dass diese Parteien keinen Platz in einer anständigen Demokratie haben. Das ist im Grunde ein riesiges Framing, um zu verhindern, dass diese Leute an die Macht kommen«, so Benz.

Die AfD sei »mit einem Programm der Neutralität gegenüber Russland und der Wiederherstellung normaler Energiebeziehungen zu Russland« angetreten, so Benz. Die AfD habe sich »gegen die Sanktionskampagne des US-Außenministeriums nach der Besetzung der Krim« positioniert, deshalb musste sie verhindert werden, sagte Benz.

»Die Periode von 2014 bis 2022 war in Europa durch eine US-Diplomatie geprägt, die jedem Land in Europa sagte, sie sollten sich bitte selbst ins eigene Fleisch schneiden«, um Russland zu schaden, so Benz. »Die europäischen Länder lehnten das eigentlich mehrheitlich ab, wurden aber durch eine Kampagne von Zuckerbrot und Peitsche, von Bestechungen und Drohungen durch US-Diplomaten, dazu gezwungen«, so Benz.

NordStream-Pipeline mit Wissen der CIA gesprengt

»Deshalb wurde auch die NordStream-Pipeline von ukrainischen Tauchern mit Wissen der CIA gesprengt, wie wir jetzt aufgrund von Berichten der New York Times und von deutschen Strafverfolgungsbehörden wissen«, sagte Benz.

Benz ging nicht auf die Berichterstattung von Seymour Hersh vom 8. Februar 2023 ein, die im Detail rekonstruiert, wie die NordStream-Pipeline durch die Biden-Regierung, die CIA und US-Navy-Taucher des Diving and Salvage Center in Panama City, Florida, gesprengt worden sein soll. Hersh nannte abweichende Berichte der New York Times und der deutschen Ermittler eine »Vertuschungskampagne«.

»Wohin führte die NordStream-Pipeline? Sie verband Russland mit Deutschland. Das Problem war, dass die AfD in den Umfragen immer beliebter wurde, und sie kandidierten unter anderem mit der Idee, die NordStream-Pipeline zu aktivieren, die 2021-22 auf Eis gelegt wurde, nachdem die Grünen an die Macht kamen«, erklärte Benz.

»Solange diese Pipeline betriebsbereit blieb, die AfD in den Umfragen immer weiter stieg und irgendwann eine Mehrheit im Parlament stellen könnte, konnten sie mit einer Politik punkten, die wirtschaftlich vorteilhaft für das deutsche Volk war: Die Aktivierung der NordStream-Pipeline. Also war ein Grund für die Zerstörung der NordStream-Pipeline die Bedrohung durch den Aufstieg der AfD«, so Benz.

Ausländische Einmischung in Bundestagswahl

US-Steuerzahler »bezahlen ganze Heerscharen von Zensoren, um die Tweets, Facebook-Posts und YouTube-Videos der AfD innerhalb Deutschlands zu zensieren«, sagte Benz. In den Videos der Zensur-NGOs »fordern sie die Zensur der AfD, weil die AfD in ‚ihre eigenen Wahlen eingriff‘« so Benz.

Benz verlinkte dazu ein Video der Alliance of Democracies mit Olaf Böhnke (Alliance of Democracies), Felix Kartte (Stiftung Mercator), Viola von Cramon und Carlo Anthony Zensus (beide Die Grünen), Liga Rozentale (CrowdStrike) und Lutz Guellner (EU-Außenvertretung European External Action Service), die »ausländische und inländische Einmischung in die deutsche Bundestagswahl 2021« thematisierte.

»Amerikanische Behörden und staatlich finanzierte Vorfeld-NGOs sind also nach Deutschland gekommen, um den politischen Prozess zu manipulieren und eine politische Partei zu zensieren, weil sie es wagte, sich ‚in deutsche Angelegenheiten einzumischen‘«, so Benz.

Benz verglich diesen Prozess mit der »steuerfinanzierten PR-Operation des Pentagon«, um »den Ruf von Bill Gates zu schützen«.

Die Bill und Melinda Gates Foundation finanzierte 2021-2023 das führende deutsche Nachrichtenblatt Der Spiegel mit 2,9 Millionen Dollar, das sich vor allem durch Trump- feindliche und AfD-feindliche Propaganda auszeichnet.

Der Beitrag erschien zuerst bei „Freie Welt“. Lesen Sie auch: