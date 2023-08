„Freilich“-Magazin: PP unter den „fünf der besten politischen Blogs“

Unter dem Titel „Die besten rechten Internetblogs: schnell, informativ, zuverlässig“ stellt der FREILICH-Redakteur Mike Gutsing fünf der besten politischen Blogs im Internet vor, die man auf jeden Fall kennen sollte. Darunter auch Philosophia Perennis.

Unser „Fundstück der Woche“: „Die Möglichkeit, Informationen über das Internet auszutauschen, ist eine Revolution, die nur mit der Sesshaftwerdung des europäischen Menschen vergleichbar ist. In einer so schnelllebigen Zeit sind verlässliche Nachrichten das A und O. FREILICH-Redakteur Mike Gutsing stellt fünf der besten politischen Blogs im Internet vor, die man auf jeden Fall kennen sollte

(…)

Philosophia perennis – liberal-konservatives Gestirn gegen den Mainstream

Philosophia perennis veröffentlicht regelmäßig Artikel und Meinungsbeiträge verschiedener Autoren, die ein breites Spektrum von Standpunkten abdecken. Diese reichen von Philosophie und Religion bis hin zu Kultur und Politik. Das Steckenpferd des homosexuellen Publizisten David Berger, der auch Mitglied des Kuratoriums der Desiderius-Erasmus-Stiftung war, ist jedoch eindeutig die Auseinandersetzung mit der Kirche.

Der studierte katholische Theologe nimmt in seinen Texten immer wieder die neuen Auswüchse des Globalismus am Heiligen Stuhl und seinen Funktionären aufs Korn. Philosophia perennis richtet sich an Leser, die an tiefgründigen und kontroversen Diskussionen interessiert sind. Die Website präsentiert sich in einem schlichten Design und konzentriert sich auf die Präsentation der Artikel und Inhalte.“

Den ganzen Beitrag lesen Sie hier: Die besten rechten Internetblogs: schnell, informativ, zuverlässig

***

MIT EINEM KLICK KÖNNEN SIE „PHILOSOPHIA-PERENNIS“ UNTERSTÜTZEN:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung