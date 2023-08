Annalena Baerbock und eine millionenschwere Villa in Österreich

(David Berger) Annalena Baerbock soll sich für 6 Millionen Euro eine Villa in Österreich gekauft haben, die Staatsanwaltschaft deshalb eine Anklage bzgl. Korruption vorbereiten. So zumindest ein Gerücht, das derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde macht. Doch die Aussagen dazu sind widersprüchlich.

„Leider haben sie Macht, weil sie mit ihrem Geld unsere Politiker kaufen. Die Baerbock hat eine Villa in Österreich für 6 Mio gekauft. Unsere Politiker sind das Personal dieses dreckigen Bodensatzes mit viel Geld. Unsere Politiker sind ein großer Schaden für uns.“ – so eine der Reaktionen auf ein Video, das vor einigen Tagen auf TikTok die Runde machte.

Seit Jens Spahns Villenkauf nicht mehr unwahrscheinlich

Erinnerungen wurden wach an die Luxusvilla, die sich der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn auf dem Höhepunkt der Corona-Krise kaufte (Foto l.: eines der Gartenzimmer der „Spahnvilla“ zu der Zeit, als dort noch der US-Botschafter Grenell Hof hielt.).

Und doch gibt es für diesen Kauf bislang keine Beweise.

Genauso wenig, wie ein Youtubeaccount, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich „durch telegram-Gruppen zu wühlen und fake-news zu suchen und zu widerlegen“, für das Gegenteil so recht Belege vorweisen kann.

Auch wenn man inzwischen den Politikern der Altparteien nahezu jede Schandtat zutraut, scheinen die Ausführungen , die gegen den Kauf sprechen, eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit zu besitzen. Aber ich versuche auch in diesem Fall meine Leser auf dem aktuellen Stand zu halten.