Muslime schließen sich Protest gegen Gender-Ideologie an Schulen an

(David Berger) Eine bittere Pille müssen die „queeren“ Ideologen, die sich zugleich eifrig im Islam-Appeasement üben, nun schlucken: Die muslimischen Gemeinschaften werden zu einem wichtigen Faktor im Kampf gegen gender-Ideologie an Kindergärten und Schulen.

Unter dem Motto „Lasst unsere Kinder in Ruhe“ haben sich – so verschiedene englischsprachige Zeitungsberichte – zahlreiche Mitglieder der muslimischen Gemeinde Ottawas am Freitag einer Gruppe von Menschen angeschlossen, die an der Seite des Elternrechtlers Chris Elston (Billboard Chris) und des Studentenaktivisten Josh Alexander gegen die Gender-Ideologie an Schulen protestierten.

Die vielfältigen Teilnehmer des Protests widersprachen den Erzählungen linker Trans-Aktivisten, die behauptet hatten, dass diejenigen, die Alexander und Elston unterstützen, „Christo-Faschisten“, „Nazis“ und „weiße Rassisten“ seien.

Im Gespräch mit Rupa Subramanya von True North bemerkte eine junge Muslimin: „Unsere Kinder lernen Dinge, die sie in diesem Alter nicht lernen sollten. Ich habe einen Bruder, der in den Kindergarten geht und über diese Dinge lernt, das ist einfach nicht angemessen“.

Die Mutter der jungen Frau, die ebenfalls anwesend war, fügte hinzu: „Ich möchte (meine Kinder) nicht mehr in diese Schule schicken.“

This mother and daughter are furious that gender ideology is being taught st schools. At one point antifa pushed the mother to the ground. pic.twitter.com/aKFtNUj92X

— Rupa Subramanya (@rupasubramanya) June 9, 2023