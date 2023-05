Massenselbstmord zur Klimarettung?

Deutschland sei „nur noch ein oder zwei Wahlen davon entfernt, seine eigenen Bürger durch Massenvernichtungen zum Schutz der Umwelt zu töten. Und das Traurige daran ist, dass die deutsche Staatsbürgerschaft ihrer eigenen Eliminierung wahrscheinlich zustimmen würde.“ – so der bekannte Twitter-Account „Wall Street Silver“ mit fast 1 Million Follower.

Unser Tweet des Tages zeigt sehr anschaulich, was man im internationalen Ausland von uns denkt:

Germany is about one or two elections away from killing their own citizens in mass exterminations to save the environment.

And the sad part is that the German citizenship would probably agree to their own elimination. pic.twitter.com/iTww6kxN0Q

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) May 23, 2023