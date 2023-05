ARD-Presseclub: Krank durch Klima und Hetzkampagne gegen die Grünen

(David Berger) Unsere „Frau der Woche“ ist Margarete Keller aus Bremen: Hörbar aufgeregt berichtete sie heute im ARD-Presseclub wie krank sie bereits durch das „Klimer“ und die Hetzkampagne gegen die Grünen ist.

Quelle: ARD/Phoenix

Kann Lauterbach helfen?

Jetzt ist Gesundheitsminister Lauterbach gefragt, der sich ja auch als Klimaexperte in der Wissenschaft einen Namen gemacht hat. Vielleicht wäre es jetzt höchste Zeit einen Hilfsfont für Opfer der Hetze gegen die Grünen einzurichten?

Denn eines ist sicher: Frau Keller ist nicht alleine. Auch bei dem tragischen Fall des Boris Palmer vermute ich Ähnliches. Und beide werden nicht alleine bleiben, wenn das mit der medialen Hetze gegen die Grünen so weitergeht: wollen wir wirklich warten, bis man in ganz Deutschland auf den Straßen verwirrte Menschen das N-Wort brüllen hört? Bei unserer Vergangenheit?

Eventuell wäre auch ein Zuziehen von Dr. Drosten von der Charité hilfreich, der gleich vor einer neuen Pandemie durch die Klimaveränderung warnt…

Ich jedenfalls werde mich morgen hier an meinem Aufenthaltsort in den Bergen von Gran Canaria aus Solidarität mit Frau Keller und als Zeichen gegen die Hetzkampagne gegen die armen Grünen hier an der einzigen Tankstelle im Umkreis von 30 km (foto l.) auf die Straße setzen!

*

Der Beitrag erscheint in der PP-Rubrik „Satire und Abgefahrenes“, weil man inzwischen in Deutschland immer seltener noch zwischen Satire und bitterer Realität unterscheiden kann.

