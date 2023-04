Flirttipps der Bundesregierung: Wie man sich rechte Frauen schnappt

Den Mädels von „Fridays for future“ bist Du zu böse, an der Uni tuscheln sie nur hinter Deinem Rücken, aber trauen sich nicht Dich anzusprechen und mit den rechten Frauen funkt es auch nicht so richtig?

Dann solltest Du Dir diese Flirttipps der Bundesregierung zur Brust nehmen! Ob romantischer Besuch im Lichtspielhaus oder ein Ausflug auf den Schießstand: Hier finden sich viele Ansätze, um rechte Herzen zu erobern.

Nicht genug vom Video? Hier gibt es die komplette Broschüre: https://bit.ly/44g5Gvg