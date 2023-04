„Habeck ruiniert mich!“, faßt Marc März seine aktuelle Situation in der aktuellen Ausgabe der „Jungen Freiheit“ zusammen. März ist Dozent an einer Hamburger Hochschule und die Gesetzespläne des Bundeswirtschaftsministers drohen ihn um den Besitz seines Familienhauses zu bringen.

JF-Reporterin Martina Meckelein hat März und andere betroffene Eigenheimbesitzer besucht, die sich in einem Netz von Energieeffizienz, steigenden Zinsen und hohen Sanierungskosten gefangen sehen. Eine Reportage, die aufrüttelt. Lesen Sie dazu auch den Kommentar „Empört euch!“ von Ulrich van Suntum, der sicher ist:

„Der Großteil der Bevölkerung denkt anders, traut sich aber nicht, dies auch zu zeigen!“

Hitler-Tagebücher

Vor ziemlich genau 40 Jahren sollte in Hamburg eine mediale Sensation von historischen Ausmaßen verkündet werden: Die Hitler-Tagebücher waren von „Stern“-Reportern gefunden worden. Doch was so sensationell schien, entpuppte sich schnell als enormer Medienskandal, der bis heute nachwirkt und das Image des Magazins dauerhaft beschädigt hat. JF-Redakteur Matthias Bäkermann erinnert sich und stellt den skurrilen Fall für Sie ausführlich auf der Thema-Seite dar.

Moritz Schwarz hat passend dazu die Historikerin Heike Görtemaker interviewt, die eine bislang unbekannte Dimension der Affäre entdeckt und erstmals die gefälschten Texte publiziert hat.

Achse Paris-Berlin

Wie steht es um die deutsch-französischen Beziehungen? JF-Autor Alain de Benoist nimmt eine „wachsende Distanz“ war, die er in seinem gleichnamigen Beitrag kenntnisreich belegt. „Die Achse Paris-Berlin hat nie funktioniert. Was wir hingegen erleben, ist die Entstehung einer Achse Washington-London-Warschau, die schweres Gewicht haben wird“, so Benoist.

