Gefährliche Körperverletzung vor Imbiss: Polizei sucht nach diesen Personen

Mit der Veröffentlichung eines Standbildes bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Sowohl die abgebildete Frau als auch der Mann stehen im Verdacht, am Dienstag, den 11. Oktober 2022 gegen 0.30 Uhr, in Friedrichshain fünf 19-Jährige verletzt zu haben.

Auf dem Gehweg schlugen und traten beide Tatverdächtige zwei Männer und drei Frauen, die sich gemeinsam vor einem Imbiss in der Warschauer Straße aufhielten. Die Kopf- und Rumpfverletzungen der Männer wurden von alarmierten Rettungskräften ambulant am Ort behandelt. Die Kopf- und Beinverletzungen der Frauen mussten ärztlich nicht versorgt werden.

Wer kann Angaben machen?

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter den Rufnummern (030) 4664 – 574300 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664 – 571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir5k43@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

***

Wenn Sie meine Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung