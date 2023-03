Lockdown-Files: „Wann werden wir die neue Variante loslassen?“

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat sich zur Corona-Pandemie mit seinen Mitarbeitern unterhalten, wie man den Menschen »eine Mordspanik einjagen« könne und »die neue Variante loslassen« kann.

„Angst/Schuldfaktor ist ausschlaggebend“

»Ja, das wird die richtige Verhaltensänderung erreichen«, schrieb Poole.

»Wann werden wir die neue Variante loslassen?« schrieb Hancock.

»Ich habe darüber nachgedacht und glaube, wir müssen das vorsichtig angehen. Was die Variante betrifft. Sie haben das schon zum Ausdruck gebracht, aber wir müssen die Schulschließung nicht so in Papierform auf die Tagesordnung bringen.«

Am 19.12.2020 wurde der Weihnachts-Lockdown in UK beschlossen.

Während dieses Lockdowns schrieb Kabinettsekretär Simon Case an Hancock, »der Angst/Schuldfaktor« sei »ausschlaggebend.«

Case und Herr Hancock besprachen am 21.1.2021, welche Maßnahmen man noch verhängen könne, einschließlich »mehr Maskenpflicht … in allen Umgebungen außerhalb des Hauses«.

»Grundsätzlich müssen wir die Einhaltung der Vorschriften verbessern«, schrieb Case, warnet aber davor, dass einzelne Maßnahmen wie z.B. ein Angelverbot »wie eine Parodie« wirken könnte, »wenn es so aussieht, als hätten wir plötzlich entschieden, dass das Angeln der wichtigste Schritt Tier 5 ist!«

Hancock schrieb zurück: »Ich würde ehrlich gesagt keine kleinen Schritte ergreifen, nur Große. Die einzigen großen verbleibenden Maßnahmen sind die Kindergärten und der Arbeitsplatz.«

Case antwortete: »Das sehe ich auch so – ich denke, das ist richtig. Kleine Schritte sehen lächerlich aus. Wir müssen die Botschaft intensivieren – der Angst/Schuldfaktor ist entscheidend.«

Erstveröffentlichung bei „Freie Welt“.