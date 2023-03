Anschlag auf Grundgesetz-Monument: Wie viel muss noch passieren, Herr Haldenwang?

(David Berger) Besser hätte die „Letzte Generation“ von der FFF-Sekte ihre Gesinnung gar nicht zum Ausdruck bringen können: Die Klima-Taliban haben heute Vormittag in Berlin das Monument „Grundgesetz 49“ am Jakob-Kaiser-Haus mit „Erdöl“ oder einer Flüssigkeit, das diese symbolisieren soll, beschmiert.

Michael Roth, Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und SPD-Mitglied, also einer Partei, die an der verfassungsfeindlichen Radikalisierung der sektenartigen Bewegung nicht unbeteiligt war, zeigt sich nun entsetzt . es handele sich um „eine billige, würdelose Aktion“, die ihn an die Taliban erinnere.

Haldenwang: keine Gefahr für unsere Demokratie

Erst vor einigen Wochen ließ der umstrittene Chef des Verfassungsschutzes, Haldenwang allerdings wissen, er sehe in der Radikalisierung der „Letzten Generation“ keine Gefahr für demokratische Ordnung.

Obwohl zu dieser Zeit bereits gefährliche Anschläge, etwa auf Flughäfen und die Behinderung lebensrettender Maßnahmen durch die Klima-Terroristen ganz Deutschland erschüttert hatten, wiederholte Haldenwang damit skandalöser Weise eine bereits von vielen Seiten kritisierte Aussage aus dem November 22, in der er betonte, er sehe die Klimaaktivisten-Gruppe nicht als Fall für eine Beobachtung durch seine Behörde.“

Was muss noch passieren?

Richtig dazu Niklas Lotz (Neverforgetniki): „Dass die AfD vom Verfassungsschutz zu Unrecht beobachtet wird, die „Letzte Generation“ trotz permanenter Straftaten aber nicht, sagt eigentlich alles darüber aus, wie ungleich die Maßstäbe in diesem Land tatsächlich sind.“

Nun der nur mehr schwerlich zu überbietende symbolische Anschlag auf unser Grundgesetz bzw. unsere Verfassung: Wie viel muss noch passieren, bis Herr Haldenwang sein wichtiges Amt endlich ernst nimmt, statt es für parteipolitische Scharmützel zu missbrauchen?

