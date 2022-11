Protest gegen Menschen ohne Maske: Mann klebt sich in Bus fest

(David Berger) Heute morgen fragte ich hier: Wird die Maske zum neuen Erkennungszeichen für Psychos? Die Antwort darauf gibt unser Tweet des Tages, diesmal vom RBB:

In Eberswalde hat sich ein Mann festgeklebt. Im Bus – um darauf aufmerksam zu machen, dass viele Fahrgäste die Maskenpflicht ignorieren. Die Konsequenz: Der Mann erhielt bis Jahresende ein Hausverbot für alle Busse.

In #Eberswalde hat sich ein Mann festgeklebt. Im Bus – um darauf aufmerksam zu machen, dass viele #Fahrgäste die #Maskenpflicht ignorieren. Die Konsequenz: Der Mann erhielt bis Jahresende ein Hausverbot für alle Busse. #Brandenburg pic.twitter.com/ZyPvjZ7idJ — rbb|24 (@rbb24) November 18, 2022

Hausverbot statt Psychiatrie

Dazu der Bericht des RBB: „Ein Fahrgast hat sich am Donnerstag mit beiden Händen an einer Haltestange in einem Bus in Eberswalde (Landkreis Barnim) festgeklebt. Das teilte die Polizei dem rbb mit.

Den Angaben zufolge wollte der 60-Jährige mit der Aktion auf die Ignoranz bezüglich der Maskenpflicht innerhalb öffentlicher Verkehrsmittel aufmerksam machen.

Rettungskräfte konnten den Mann von der Stange lösen. Er erhielt für den Rest des Jahres ein Hausverbot für sämtliche Busse. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.“

Man muss echt aufpassen. Überall klebt irgendeiner

Die Kommentare auf Twitter fallen dann sehr eindeutig aus: