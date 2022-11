Es sind keine Bagatellen, keine Ausrutscher, keine Affekthandlungen, sondern Verbrechen! Als ebensolche sind die Hetze, der Grundrechtsabbau und die staatlich verordnete Gewalt der letzten zweieinhalb Jahre zweifelsohne zu bezeichnen wie auch zu ahnden. Diese Corona-Verbrechen und die sie ausübenden Täter haben Marcus Klöckner und Rubikon-Herausgeber Jens Wernicke im neuen Rubikon-Bestseller dokumentiert.

Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen

Im Gespräch mit Walter van Rossum diskutieren Marcus Klöckner, der Arzt Gunter Frank sowie der ehemalige Staatsanwalt und Juraprofessor David Jungbluth darüber, warum eine Rückkehr zum gesellschaftlichen Frieden nur möglich ist, wenn die Täter für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden.

Die materiellen, körperlichen und seelischen, die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Schäden, die durch das Corona-Regime verursacht worden, sind unbezifferbar groß.

Gäbe es im deutschen Justizwesen Richterhämmer, müssten diese regelrecht zu Drumsticks werden, so viele Urteile wären nach zweieinhalb Jahren Corona gegen die Täter des Unrechts zu fällen.

Auch der bekannte Arzt und Maßnahmenkritiker Wolfgang Wodarg bringt die Lage in einem aktuellen Gedicht auf ebendiesen Punkt:

verbrecher seid ihr

verbrecher seid ihr

lächelnd räumt ihr ein

ihr könntet euch wohl irren

in eurer aufgeblasenen macht

mit heißer nadel fuchtelt ihr

es müsse sein

verbrecher seid ihr

geheilig und zum schein

reicht ihr die kalte hand

in der von euch geplanten not

macht ihr uns händereibend

zu geiseln eurer gier

verbrecher seid ihr

lasst löschen was uns wahrheit war

verschworen in der praxis

verschwört ihr alle wissenschaft

die nackt euch sieht

von anfang an

verbrecher seid ihr

die ihr uns unseren kindern lügen lasst

wir hätten angst

die ist doch längst bei euch zu haus

wenn ihr die stunde klein zählt

die euch schlagen wird

verbrecher hört ihr

vor den zäunen eurer macht

das volk dessen vertrauen ihr mißbraucht

euch wütend fragen

wann endlich kommt das ende

und für wen.

