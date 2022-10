Die Mär von der russischen Bedrohung

Natürlich ist Russland eine Bedrohung für die Ukraine. Laut einem von der Politik verbreiteten Narrativ verteidigen wir aber auch unsere EIGENE Freiheit in der Ukraine. Wie realistisch ist diese Ansicht?

Bilder sagen mehr als Worte, deshalb hier zunächst eine Karte wichtiger US-Militärstützpunkte.

An die 1.000 US-Militärbasen gibt es weltweit. Russland hat etwa 20, überwiegend im unmittelbaren Umfeld angesiedelt. Selbst den gefühlten Freunden der USA sollte eher das übermächtige amerikanische Imperium als bedrohlich erscheinen.

Jetzt vergleichen wir mal die militärische Stärke.

Nato vs. Russland

Weitere Daten gibt es hier

Die Vorstellung, dass Russland ein Natoland angreift, ist absurd.

Russland hat die Ukraine angegriffen, die weder zur EU noch zur Nato gehört, weil man offenbar dachte, das wäre leicht. War es nicht, da die Ukraine bereits vor Kriegsbeginn durch die Amerikaner hochgerüstet und offenbar auf einen Krieg vorbereitet war.

Eine angebliche Bedrohung für den Westen hat sich damit aber endgültig verpufft. Es ergibt sich vielmehr die Frage:

Worum geht es wirklich und warum werden solche völlig unsinnigen Narrative verbreitet?

Weitere politische Narrative zum Ukrainekrieg

Immer wieder ist von einem Krieg „mitten in Europa“ die Rede.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt: Hier wird in den Medien vorsätzlich Unsinn erzählt, um Menschen zu emotionalisieren und verängstigen.

Die Ukraine wird als demokratischer Rechtsstaat dargestellt, Russland als Diktatur unter einem Despoten.

Tatsächlich sind beide Systeme ziemlich identisch, Putin ist genauso gewählt worden wie Selenskyj, beider Macht basiert auf sie stützenden Oligarchen, beide Systeme haben vergleichbare Korruptionswerte, einziger Unterschied: Die Ukraine ist (auch vor dem Krieg) im Vergleich zu Russland bitter arm, als Folge katastrophaler Politiker, zu denen auch Selenskyj gehörte, bevor er zum „Kriegshelden“ erkoren wurde.

Schließlich wird an die Solidarität der EU appelliert.

Solidarität ist ein viel missbrauchter politischer Kampfbegriff dieser Tage. Tatsächlich beruht Solidarität auf Gegenseitigkeit in vorher vereinbarten Partnerschaften. Die Vorstellung, jedem unschuldigen Opfer auf der Welt helfen zu können, jedem armen Menschen sein Auskommen zu ermöglichen, alles Unrecht zu verhindern und alle bösen Leute (Diktatoren) zu bestrafen, ist zutiefst infantil, entspricht dem Weltbild eines 4-Jährigen. Tatsächlich ist die EU nicht mal in der Lage, das eigene Haus in Ordnung zu halten. Sie kann und muss nicht die Welt retten, sondern zunächst mal sich selbst.

Gut und Böse !?

Wir sind die Guten, der Gegner ist der Böse. Das ist das Urrezept jeder Kriegspropaganda seit Tausenden von Jahren. Die Realität ist aber immer komplexer und manchmal eher anders herum (denn BEIDE Kriegsparteien behaupten ja, die Guten zu sein).

Und überall auf der Welt sind US-Truppen stationiert. Unsere Beschützer?

Die Amerikaner sind unsere Partner

aber sie sind nicht unsere Freunde. Sie verfolgen ureigenste wirtschaftliche und militärische Interessen, und zögern nicht, dafür mit militärischen und geheimdienstlichen Aktionen über Leichen zu gehen. Millionen Leichen in Summe. Wie die Russen auch.

Wir sollten uns mit keinem von beiden zu eng verbandeln, aber generell gilt: Wer Handel treibt, der führt nicht Krieg. Der Handel mit Russland hätte niemals abgebrochen werden dürfen. Dieser hirnlose und uns selbst am meisten schadende Aktionismus hat die Welt langfristig destabilisiert!

Zum Abschluss ein Facebook-Meme, das die derzeitige Doppelmoral auf den Punkt bringt:

