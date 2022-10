Prag: Zehntausende fordern Rücktritt der Regierung und Lieferung von russischem Gas

Tausende Menschen demonstrierten in der tschechischen Hauptstadt Prag und forderten den Rücktritt der Regierung des Landes und Verhandlungen mit Russland über Gaslieferungen, berichtete die Tageszeitung Prague Morning.

Die Demonstration, die am tschechischen Nationalfeiertag vom 28.10 auf dem Prager Hauptplatz stattfand, soll Berichten zufolge von rechtsextremen politischen Bewegungen, radikalen Gruppen und der Kommunistischen Partei organisiert worden sein. Laut Angaben der Polizei sollen Zehntausende auf der Demonstration gewesen sein.

🔖🇨🇿Czech Republic Prague: Residents of Prague took to a major protest against anti-Russian sanctions.

Checa Praga: Los residentes de Praga realizaron una gran protesta contra las sanciones contra Rusia.

Жители Праги вышли на крупную акцию протеста против антироссийских санкций pic.twitter.com/FAf9KDCQF1

