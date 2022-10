AfD-Großdemo: Berlin mit Bundesbahn nicht mehr erreichbar

(David Berger) Heute Mittag soll die von der Regierung gefürchtete Großdemo der AfD in Berlin stattfinden, die Bundeskanzler Scholz am liebsten verboten hätte. Seit einigen Stunden hat die Deutsche Bahn nahezu den gesamten Fernverkehr aus Nord-, Mittel- und Westdeutschland nach Berlin komplett eingestellt. An einen Zufall wollen viele nun nicht mehr glauben.

Zuerst hieß es: „Aufgrund einer Reparatur an der Strecke ist im in ganz Norddeutschland derzeit keine Zugfahrten möglich“. Eine Stunde später: „Totalausfall in ganz Norddeutschland wegen einer „technischen Störung“. Und nun soll eine „Störung des Zugfunks“ daran schuld sein, dass Berlin mit dem Zug praktisch nicht mehr erreichbar ist. Die komplette Stilllegung wird vermutlich noch Stunden andauern.

Berlin mit der Bundesbahn praktisch nicht mehr erreichbar

Während Zugbegleiter den Fahrgästen versichern, so etwas hätten sie in dieser Dimension noch nie erlebt, jubelt Linkstwitter darüber, dass nun wohl den Anreisenden, die sich heute morgen auf den Weg zur von der Regierung gefürchteten Großdemo der AfD nach Berlin gemacht hatten, die Teilnahme unmöglich gemacht wird.

Nach all dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, wollen viele nicht mehr an einen Zufall glauben. In den sozialen Netzwerken sind inzwischen solche Stimmen Legion:

Wer immer noch denkt, dass wir in einer Demokratie leben, wird auch nicht mehr wach, wenn am einzigen Tag der letzten 50 Jahre, an dem ausgerechnet eine Großdemo in Berlin angemeldet ist, der Zugverkehr nach Norddeutschland (somit auch Berlin) eingestellt wird. #B0810 — Bimba’s World (@bimbas_world) October 8, 2022

***

Als regierungskritischem Portal wird PP die Arbeit derzeit auf besonders hinterhältig-perfidem Wege schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP