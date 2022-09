Ukraine: Journalist Billy Six in Lebensgefahr

(David Berger) Der bekannte Journalist Billy Six (Foto r.), der vor einigen Jahren in einem venezolanischen Gefängnis fast verstorben wäre, scheint sich erneut in Lebensgefahr zu verbinden. Diesmal in der Ukraine, aus der er als Journalist berichtet.

„Ich werde verfolgt; bin aber bei guten Leuten in Sicherheit. Seit zwei Tagen gibt es zahlreiche Mord-Aufrufe gegen mich.“ so Six in einem Facebookpost heute Nacht.

Zwar habe er eine ukrainische Presse-Akkreditierung – und sogar die ukrainische Sicht objektiv dargestellt – aber offenkundig sei es „für einige Extremisten ein Sakrileg, dass ich ihren „heiligen Boden“ betreten habe – und mich nicht an das Skript halte.“

Hier eine Auswahl an Morddrohungen, die Six erhalten hat (© Telegram-Kanal Billy Six)

In den letzten Jahren habe es leider mehrere Morde an Oppositionellen gegeben, die zuvor im Netz als „pro-russisch“ diffamiert worden seien – darunter der Journalist Oles Busyna aus Kiew. Westliche Ausländer wurden – bisher – verschont.

Dabei gelte für ihn immer wieder und ganz konsequent die Richtlinie:

Nicht pro-ukrainisch!

Nicht pro-russisch!

Pro Wahrheit!

Die Sorgen um Billy Six mehren sich derzeit, zumal er vor 5 Stunden, d.h kurz vor 2 Uhr nachts eine seltsame Botschaft auf Facebook absetzte:

Hier eine der Reportagen von Billy Six aus der Ukraine:

