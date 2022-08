ARD-Kommentar: „Er ist da, der Preisschock. Gut so!“

Zum Jubel über die explodierenden Preise holt der Tagesthemen-Kommentator in der ARD aus. Ein großer Trost für alle, die jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie ihre Lebensmittel am Ende des Monats bezahlen sollen:

Der ÖRR kommentiert die Energiepreise: pic.twitter.com/6VPEIgb7YF — Schwarz-Gelbe Zukunft 🇩🇪🇪🇺🇮🇱🇺🇸 (@SG_Zukunft) August 25, 2022

Und nein, das ist keine Satire, wie viele noch meinen, das ist die perfide Verhöhnung jener zahlreichen Menschen, die die ersten Leidtragenden der Verwandlung unseres Landes im Sinne des „Great reset“ sind.

Einen Trost halten die gewissenlosen Politiker, die für das heraufziehende Desaster verantwortlich sind, indes für sich bereit: Diese Menschen sind so sehr am Limit, dass sie „für gewöhnlich nicht auf die Straße gehen“. Und sie haben es schon angekündigt: Die die über die eigene Not nicht wie vom Staatsfunk angeordnet glücklich sind und es doch wagen, auf die Straße zu gehen, werden sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen.

