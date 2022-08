Vorsicht: Gefahr von satirischer Schnappatmung. Ein Gastbeitrag von Dr. Christoph von Gamm

Erinnert sich noch jemand an den Roman “Momo” von Michael Ende? Dort gab es die Zeitdiebe, die als graue Männer und Frauen auftraten, spaßbefreit die Leute ärgerten und ängstigten und ihnen die Zeit gestohlen haben, dies alles mit Hilfe einer Zeitsparkasse.

Solche Zeitdiebe findet man inzwischen zuhauf, in Deutschland in der Bundesregierung und natürlich bei ARD, ZDF und den in der Meinung gleichgeschalteten Privatsendern. Jedoch ist es nicht nur die Zeit, die sie mit Reden einem stehlen wollen, sondern vor allem die Zeit, die man aufbringen muß, um für das eigene Überleben zu sorgen. Und dies passiert auf mehreren Ebenen:

Sozial, Gesundheit, Innere Sicherheit, Wirtschaft, Energie, Krieg und Frieden, Recht, Finanzen, Bildung und Erziehung, Landwirtschaft und Ernährung. Egal was die Regierung und die Medien anfassen, es endet in Diebstahl von Lebensenergie und Zeit.

Sozial: Durch die Zweckentfremdung von Sozialabgaben – Zeitsparkasse für Soziales – für allerlei Maßnahmen – angefangen von Energiehilfe für Moldawien (oder ist es Molwanîen?) über Willkommenskultur zur vermeintlichen Ankurbelung der Wirtschaft bis hin zur Finanzierung der Krankenversicherung des Rests von Südosteuropa bleiben denjenigen, die eingezahlt haben, immer weniger übrig. Auch hier wird Lebensenergie, Zeit gestohlen. Das Rentenniveau in Deutschland ist inzwischen eines der relativ niedrigsten aller OECD-Staaten. Wer nicht abseits des Systems selbst vorgesorgt hat, schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge, außer man gehört zur erlauchten Gruppe, die gebraucht wird.

Gesundheit: Die Gesundheitssparkasse funktioniert großartig – für diejenigen, die sich daraus bedienen! Und es wurde einem mit den Lockdowns nicht nur Jahre an Lebenszeit gestohlen, sondern auch ein wahrscheinlich todbringendes Gift unter falschen Versprechungen und Nötigung injiziert. Die Schadensmeldungen jedoch häufen sich – Herzmuskelentzündungen, Leberkrebs, Turbo-Leukämie, Pankreatitis, you name it – und es zeigt sich, daß inzwischen der Schaden den Nutzen wohl mehr als überwiegt. Manche gehen sogar soweit, daß diese mRNA-Injektion die Leute wahrscheinlich zu 99,9% innerhalb von zehn Jahren sterben läßt. Hoffentlich ist das übertrieben. Jedoch was das Gemeine daran ist: Leute wurden augenscheinlich absichtlich in den Pflegeheimen krank gemacht und steckten sich gegenseitig an, Heilmittel, die einfach und günstig verfügbar waren und sehr effektiv: Beispiel – Hydroxychloroquin und Zink oder Ivermectin wurden absichtlich verteufelt. Stattdessen werden nun Hunderttausende Dosen vom umstrittenen reichlich teuren Paxlovid, die wie Ladenhüter in den Regalen stehen mit Wucht an den Mann gebracht. Masken wurden den Leuten auf das Maul gedrückt, deren Wirkung mehr als zweifelhaft sind. Dazu kommen Unsummen an Geldern, die für zweifelhafte Maßnahmen verschleudert wurden – angefangen von der Corona-Warn-App für nördlich von 130 Millionen Euro – im Vergleich: das wirklich geile Computerspiel GTA 5 hat nur 120 Millionen Euro gekostet – bis hin zu Impfungen, Corona-Testzentren, überhöhte Behandlungspauschalen für Krankenhäuser, die jeden, dem sie nur habhaft werden konnten, als Covid-Infiziert markiert haben – der PCR-Tests mit Zyklenzahl über 40 macht’s möglich – und so weiter. Unnötig war effektiv alles. Ist das noch Diebstahl an Lebenszeit, oder bereits Raub oder Mord? Die eigentlichen Probleme im Gesundheitssektor hingegen blieben bestehen: Der Gesundheitsapparat wurde gekeult, Mitarbeiter wegen Nicht-Compliance bei der Impfung rausgeworfen, Abteilungen, Krankenhäuser wegen Personalmangel geschlossen, notwendige Behandlungen und Operationen verschoben oder abgesagt, Preise für Pharmazeutika sind in Deutschland immer noch auf Weltrekordniveau – “um die Industrie zu schützen”. Durch die falsche Maßgabe, zu Hause zu bleiben und nicht an die frische Luft zu gehen, hat die Adipositas und der Muskelschwund – und die Muskeln sind für das Immunsystem enorm wichtig – in der Bevölkerung durch alle Altergruppen zugenommen, wo gleichzeitig erwiesen ist, daß fette Menschen schneller erkranken und länger dahinsiechen.

Innere Sicherheit: Wenn insbesondere Frauen sich nicht mehr nachts auf die Straße oder in die öffentlichen Verkehrsmittel trauen können, und sich jeden Schritt extra genau überlegen müssen, ist das ein Raub an Lebensqualität. Und auch allgemein: die Berichte ähneln sich – hier mal Dortmund und Somalia, dann mal Wuppertal an Pfingsten, da mal Somalia, dort mal irgendwo im Zug bei Würzburg, dort Freiburg, es sind tragische Einzelfälle, nur phöse Menschen wollen ein Muster erkennen. Gleichwohl: das Unsicherheitsgefühl wird dadurch nicht geringer, insbesondere wenn auch noch nachts die Straßenbeleuchtung abgeschaltet werden soll. Wenn jedoch gleichzeitig, diejenigen, die das anprangern, als “rechtsextrem” von der Innenministerin angeschwärzt werden, braucht man sich nicht wundern, daß die Bevölkerung ein mulmiges Gefühl bekommt und es an Unterstützung fehlt. Und überhaupt Unterstützung – nach dem Messerattentat in Dortmund wurde die Polizei sehr stark von manchen angegriffen – hatte sie doch den senegalesischer Messer-Attentäter mit finalen Fangschüssen zur Strecke gebracht. Wahrscheinlich blieb den Beamten kaum etwas anderes übrig. Jedoch: Die gleiche Sorte Polizei hat vor einigen Monaten noch die Bürger drangsaliert, getreten und geknüppelt, wenn diese gegen die absolut unnötigen und unsinnigen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen ist. Und da fragt man sich: Will man diese Polizei noch in Schutz nehmen? Denn jeder, wirklich jeder konnte erraten, daß der vorgeschobene Grund “Gesundheit” gelogen war – erst recht die Polizisten, die natürlich nach getanem Einsatz fröhlich ohne Maske zusammensaßen, wie auf genügend Videos zu sehen. Es ging um Unterdrückung und Gängelung und lediglich das lästige Aufkommen einer recht heilsamen Virusvariante Omikron sorgte dafür, daß dieser Betrug in sich zusammenfiel. Diebstahl an Lebenszeit auch hier, zumindest wurde sie einem über zwei Jahre gestohlen und manch einer, der der Nötigung dann nachgegeben ist, mußte mit Impfkomplikationen und mit seinem Leben bezahlen.

Energie: Ja, es soll die Energiesparkasse geben. Wer kennt sie nicht, die kleinen Kobolde, die im Netz die Energie speichern. Mit der Verfügbarkeit von Energie steht und fällt alles. Mir liegt das Thema sowohl als Investor als auch als passionierter Diplom-Ingenieur Elektro- und Informationstechnik sehr nahe. Gerade im Energiebereich wird gestohlen und zerstört – das bereits seit 40 Jahren. Basierend auf der CO 2 – Lüge werden Ideologien hochgefahren und den leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Alles ist böse, was CO 2 produziert, weil es globale Erwärmung schaffen würde. Doch fangen wir an mit dem aktuellen Beispiel Erdgas: Die gute Pipeline ist Northstream 1, die böse Pipeline ist Northstream 2, so wird es Deutschen beigebracht. Die Gasumlage, die etwa 24 Milliarden Euro einbringen soll, finanziert die in Schieflage geratene Firma Uniper, die mit 15 Milliarden Euro in der Kreide steht, weil sie sich am Gasmarkt verspekuliert hat. Frage ist, von wem hat sie das Geld geliehen und welche Bank würde wohl in Schieflage geraten? Auflösung des Rätels: Es war vermutlich die Bank, die vorher die Aktien besonders hochgejubelt hat. Aber damit nicht genug: Japan (Fukushima), USA (Harrisburg), Frankreich (Cattenom), Ukraine/Sowjetunion (Tschernobyl) alle hatten sie Reaktorunglücke bei Kernkraftwerken, wer schaltet die sichersten Kernkraftwerke der Welt ab, weil er von einem Tusunami in Japan im Radio hört, der leicht radioaktives Wasser ins Meer gespült hat? Ja, die deutsche Bundesregierung, obwohl Deutschland nicht das Fitzelchen einer Havarie hatte, geschweige denn Tsunami-Gefahr! Damit stiehlt sie den Menschen nicht nur Zeit, sondern raubt ihnen Geld, Energie, Lebensqualität, alles. Aber es begann schon früher mit der Nichtinbetriebnahme des extrem effizienten Schnellen Brüters in Kalkar und dem Stopp der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf auf Interessen eines französischen Staatskonzerns, wie gemunkelt wird. Insgesamt wurden wahrscheinlich mehr als 500 Milliarden Euro durch die letzten Bundesregierungen vom Bürger und den Unternehmen gestohlen, für die “Energiewende”, manche nennen es auch “Blackout”. Was könnte man für diese 500 Milliarden Euro alles getan haben? Die Straßen Münchens hätten goldene Trottoirs, sogar Duisburg und Cottbus würden erträglich aussehen, Berlin aber wohl nie, da kann man nix machen. Deutsche Produkte wären wahrscheinlich 30-50% günstiger in der Herstellung. Deutschland wäre einfach so stinkreich, daß es allen aus den Ohren quillen würde. Doch was wurde damit gekauft? Windräder und Solarpanels aus China, an denen Importeure kräftig verdienen! Wie kam es dazu: Die Energiekrise wurde verursacht zuerst einmal durch die falschen Weichenstellungen der Union: Kernkraft- und Kohleausstieg ab 2011 bzw. 2019, dabei gleichzeitig den Aufbau von unrentablen Solarparks und Vogelshreddern gefördert hat, weitestgehend mit Importen aus China, weil die deutsche Solar- und Windindustrie hochverfilzt und unfähig – manche sagen: als Subventionsjunkie korrupt war. Ich erinnere an Solarworld. Kernenergie, Solar und Wind haben eine sehr ähnliche Metrik und sind daher Konkurrenten: Der Bau ist recht teuer, der Betrieb nahezu kostenlos. Jedoch würde Kernenergie sofort die möglichen Einnahmen für Wind und Solar absaugen, da es immer wetterunabhängig und tageslichtunabhängig betriebsbereit ist und noch dazu nahezu stufenlos regelbar. Das würde natürlich die Wind- und Solarmafia wenig erbauen. Effektiv – so hat zum Beispiel Belgien in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts bewiesen – benötigt es neben Kernenergie kaum andere Stromproduzenten. Electrabel hatte damals 60% der elektrischen Leistung aus Kernenergie betrieben und – weil es eh schon wurscht war, wurden daher die belgischen Autobahnen durchgehend beleuchtet, Frankreich gewann im Jahr 2021 ca. 71% der Elektrizität aus Kernenergie, die Uranförderung wird mit deutschen Soldaten in Mali geschützt.

In Deutschland hingegen kam es zu einer übermäßigen Abhängigkeit von russischem Gas, das jedoch dank der weisen Voraussicht und Mithilfe vom ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder nicht nur über die Länder Ukraine und Polen (Jamal-Pipeline) nach Deutschland kommt, sondern eben auch über Northstream 1. Denn vor allem die Ukraine hat um das Jahr 2005 mehrfach aus der Jamal-Pipeline massenhaft Gas gestohlen. Northstream 1 ist die gute Pipeline, die wollen alle ja haben. Die böse, parallel verlaufende Pipeline Northstream 2 ist jedoch ganz ganz böse. Weil da nur böses Gas durchfließt. Dumm nur, wenn man Rußland sanktioniert und dadurch die gewarteten Gasturbinen nicht eingebaut werden dürfen – wegen der Wartungsverträge – gleichzeitig einen offensichtlich korrupten Schauspieler-Kokainisten mit seinem Marionettenregime in der Ukraine unterstützt, der die Jamal-Pipeline gekappt hat. Gleichzeitig jedoch will Polen seine Gasrechnung nicht in Rubel zahlen, daher zweigt Deutschland für Polen inzwischen von Northstream 1 Gas ab und läßt den Endzweig der Jamal-Pipeline im Rückwärtsbetrieb laufen. Die Gaslieferungen waren übrigens – das ist faktenbelegt – bis Juni nahezu gleich hoch wie noch im Jahr davor. Kurz gesagt: Die Schuld trifft vor allem die Union, die eine komplett verfehlte Energiepolitik gefahren hat und natürlich den linksgrünverwahrlosten “Regierenden” jetzt. Natürlich könnte man vernünftig agieren. Doch dann würde ja Gas wieder günstig werden und diejenigen, die an der Krise profitieren – würden das dann nicht mehr. Der US-Gasexporteur dankt, und natürlich auch diejenigen, die im Aufsichtsrat von zum Beispiel der Uniper-Tochter Fortum stehen, zum Beispiel Philipp Rösler – eh interessant, wie ein Arzt und Schnell-Mal-Vizekanzler aus Deutschland in Finnland plötzlich Aufsichtsrat für eine Energiefirma werden konnte. Die Wahrheit ist jedoch eine ganz andere: Die Northstream 2 Pipeline macht die Durchleitung von Gas durch die Ukraine quasi obsolet, 2 Milliarden Euro Einnahmen fallen pro Jahr weg, von denen von informierten Quellen geschätzt gut die Hälfte in dunklen Kanälen verschwindet und wahrscheinlich wieder in Washington und Delaware auftaucht. Manche behaupten, es sind gut fünfzig bis einhundert Benefiziäre in den USA, die damit Jahr für Jahr alimentiert werden, pro Nase also zehn Millionen – heißt es. Zu Redaktionsschluß lagen leider noch keine Kontoauszüge vor. Wieso haben die Kinder von Joe Biden – Hunter Biden – und John Kerry wohl so lukrative Verwaltungsratsmandate bei ukrainischen Gasdurchleitungsfirmen gehabt? Wieso war Joe Biden aktiv in der Ukraine involviert und versuchte sogar mit Todesdrohungen die Wahrheit zu unterdrücken? Richtig: Es geht um Korruption in gigantischem Ausmaß – Korruption, die der deutsche Gaszahler blechen soll. Und genau das hatten Wladimir Putin und Gerhard Schröder im Sinn gehabt, als sie die Northstream Pipelines gebaut haben. Daß Gerhard Schröder sich damit nicht unbedingt beim Deep State beliebt gemacht hat, ist klar.

Und das Problem ist immanent für Deutschland: Wenn ich heute in Frankreich bei Vattenfall einen Vertrag mit angegebenen 35.000 kWh Gas abschließe – ein Einfamilienhaus braucht das locker – bezahle ich für ein Jahr € 3.188.- Wenn ich heute in Deutschland bei Vattenfall einen Vertrag mit ebendiesen 35.000 kWh abschließe, bezahle ich für ein Jahr € 10.672,80. Wie kann das sein? Bei einem Nettogehalt von 4000 Euro soll man also drei Monate im Jahr nur fürs Heizen schuften. Gesegnet sind die, die noch einen stabilen Altvertrag haben.

Jedoch davon abgesehen: Es gäbe genügend Möglichkeiten, in Deutschland selbst Gas, Erdöl und natürlich Kohle zu fördern – mit Ressourcen, die weit ins übernächste Jahrhundert für eine Autarkie ausreichen – doch das wird regelrecht durch weitestgehend unsinnige Umweltvorschrift hintertrieben, angefangen vom Hambacher Forst über Fracking-Verbote bis hin zu Explorationsuntersagungen – denn dann könnte man ja was finden. Stattdessen werden unsinnige, die Menschen erniedrigende Energiesparmaßnahmen wie Verdunkelung von Werbeanzeigen, die zwangsweise Türenschließung, Stinken und Frieren für die Ukraine und die Abschaltung von den gerade noch so geförderten Elektroautos bei Stromknappheit. Sowohl Waschlappen als auch Salzkartoffeln sind gute Ratschläge, unabhängig von Energie. Und daß man öfter mal kalt duschen sollte, werden Dermatologen, Kardiologen und Allgemeinmediziner bestätigen. Es ist aber nicht der Job (demokratischer) Politiker, solchen Rat zu geben. Ganz im Gegenteil: Wer so handelt und gleichzeitig dann LNG-Gas teuer importiert, handelt entweder brunzdumm, ideologisch verblendet oder kriminell. Man kann es sich aussuchen.

Finanzen: Zeit ist Geld. Und wer Geld spart, spart Zeit, die man dann später zurück haben will. Größtes Sparschwein ist die Bundesbank, die viel Geld den anderen europäischen Zentralbanken geborgt hat. Ja, ich fange hier mit den Target-2 Salden an. Target-2 steht momentan bei Stand zum 31. Juli 2022: bei: 1.166.154.829.327,01 € – das sind Cash-Forderungen der Bundesbank an andere Zentralbanken, die eigentlich auf kurzfristiger Basis beglichen werden sollten. Denn dieses Geld ist effektiv für immer weg – und damit auch die Zeit, die die Bundesbürger und anderen Einwohner aufgewendet haben, um dafür Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Futsch. Woanders hat man sich Zeit/Geld geborgt, für Nutzlosigkeiten – in dem Fall die Neuverschuldung durch absolut unnötige Einsperrmaßnahmen der letzten zwei Jahre Im Endeffekt wußten die Verantwortlichen, daß es unnötig ist – und dadurch wurde der Bundeshaushalt um weitere hunderte Milliarden aufgebläht – für kurzfristige Konsummaßnahmen – das wäre so, als wenn man seinen Urlaub mit einer Aufstockung der Baufinanzierung finanziere würde. Beides zusammen sorgt für eine galoppierende Inflation. Momentan sollen es 8% sein, meine Prognose für 2023 – es werden nicht wie die Bundesregierung erzählt 2,8% sondern eher: 22,8%! Daß ein unbalancierter Bundeshaushalt mit Ausgaben von geplant 495 Milliarden Euro, aber dagegenstehenden Einnahmen von nur 339 Millliarden Euro eine gewaltige Katastrophe ist, d.h. einer Neuverschuldung von 150 Milliarden Euro dasteht, das wird überhaupt nicht traktandiert. 2021 sah übrigens noch schlimmer aus – wohl gemerkt: effektiv für nichts – Ausgaben 557 Milliarden, Einnahmen 323 Milliarden, Neuverschuldung 217 Milliarden. Im Jahr 2019 war es noch wunderbar: Einnahmen 357 Milliarden, Ausgaben 345 Milliarden, 12 Milliarden Schulden zurückgezahlt. Wer sich dann über steigende Zinsen wundert, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Schuldenbremse, dieses “wir müssen an die Kinder denken” – komplett vergessen. Inflation und Neuverschuldung für Konsum ist Diebstahl an der Zeit der Zukunft. Jedoch ist die größte finanzielle Zombieparty aller Zeiten eingeläutet, die Untoten tanzen und kehren alles um.

Recht: Was überhaupt noch Recht ist, kann man sehen, wenn man vor Gericht steht. Daß mit zweierlei Maß gemessen wird, kann man recht schnell spüren – der eine läuft messerwerfend durch die Altstadt und bekommt Schuldunfähigkeit zugesprochen und soll in die Psychiatrie zum Delphinstreicheln – oder war’s ein Swingerclub?, der andere weigert sich die GEZ-Gebühren zu zahlen und kommt in den Knast. Von Cum-Ex – nicht aus dem Swingerclub – können wir gerne ein anderes Mal reden. Nur soweit: Wir reden hier von bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Kriminalität. Recht wird in einem Bundestag verabschiedet, der seit Jahrzehnten unrechtmäßig zusammengesetzt ist, die Legitimität ist auch da weg. Ob das Bundesverfassungsgericht sich nicht seit dem Präsidenten Stephan Harbarth, der vor seinem Engagement beim Bundesverfassungsgericht keinen einzigen Tag als Richter gearbeitet hat, komplett delegitimiert hat, steht auf einem anderen Blatt. Mit Unrecht wird ehrlichen Bürgern Zeit, Lebenszeit und Energie gestohlen.

Bildung und Erziehung: Nachdem durch die Corona-Maßnahmen den Kindern und Jugendlichen zwei Jahre kostbare Lebenszeit gestohlen wurde, zeigen sich die Bildungsdefizite – Sprechen, Schreiben, Lesen, Rechnen – alles das ist bei den Grundschülern verkümmert und in den weiterführenden Schulen wird diskret durchgewunken, um die Lücken nicht zu auffällig machen zu lassen. Das einzige was auffällt ist die politische Korrektheit der Lehrerinnen und wenigen männlich verbliebenen Lehrer, die die größten Propagandisten der Maskendiktatur geworden sind. Daß bei den Inhalten inzwischen sehr wenig auf Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik geachtet wird, sondern eher so eine Art von gefühlter Mathematik, davon schreibt der ehemalige Lehrerverbandspräsident Josef Kraus schon lange. Zusätzlich wird durch die Gender-Rülpser, die in den öffentlich-rechtlichen Medien und von diversen Wokisten in den Konzernen aufoktroyiert werden, die deutsche Sprache bis zur Unkenntlichkeit verzerrt.

Krieg und Frieden: Wir reden ja schon lange nicht mehr von Verteidigung, das war irgendwann vor 30 Jahren, als ich zur Luftwaffe durfte und ein Jahr wertvolle Lebenszeit dem Staat zwangsgeschenkt habe. Es war zwar ganz witzig-spritzig, aber freiwillig hätte auch ich das nicht getan. Jedoch ist inzwischen die Situation eine andere: Deutsche Soldaten werden in Kriegsauseinandersetzungen geschickt, die dann in Deutschland als “Friedensmissionen” verbrämt werden, angefangen vom Kosovo wohl eher zur Sicherung der Drogeneinfuhr aus Afghanistan hin zur Yellow-Cake-Sicherung – das ist das Zeug aus dem dann Uranbrennstäbe gebacken wird – für Frankreich in der ehemaligen Kolonie Mali bis zu 20 Jahren Dauerdestabilisierung Afghanistans, damit die Chinesen keine Pipeline in den Iran legen können, was den Petrodollar unweigerlich zerlegen würde. Erfolg: 20 Jahre dort, insgesamt Tausende Milliarden als “westliche Allianz” verballert, schlußendlich die Taliban durch die Taliban Juniors ausgetauscht und ihnen noch für sieben Milliarden Dollar feinstes Equipment – Raketenwerfer, Hubschauber, Maschinengewehrer, Lenkflugkörper – dagelassen. Ergebnis: Millionen Entwurzelte, Flüchtlinge und Hunderttausende Todesopfer, und man kann leider nicht sagen, daß die Bundeswehr keine Mitschuld daran trägt. Und egal wo: Kriegsauseinandersetzungen stehlen den Menschen nicht nur Geld, sondern Lebenszeit, schaffen Unfrieden und dienen letztendlich vor allem einer mafiösen Herrschaftsstruktur. Die Sicherung der Interessen Deutschlands ist dort in keinem einzigen Bereich gewährleistet. Lediglich die Sicherung von Handelsrouten durch die Marine zum Beispiel im Golf von Aden und um Somalia kann man wohlwollend dazu rechnen. Nun soll also auch noch die Verteidigung der Heimat im Inneren, d.h. das Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung zum Stammauftrag der Bundeswehr kommen. Frage ist, wer das sich dann noch wirklich antun will.

Hauptsache es gibt etwas auf den Tisch. Doch auch bei der Landwirtschaft und Ernährung wird getrickst und gestohlen, so daß die Nährstoffe fehlen und die Leute dumm bleiben. Denn die Leckerlis wollen die linksgrünverwahrlosten Gierigen für sich behalten. Dem einen Würmer und dem anderen das Rindsfilet, natürlich weil das die CO 2 -Bilanz schädigen würde. Die Wahrheit jedoch ist: Jeglicher Ernährungskreislauf ist CO 2 -neutral, Kuhfurz hin oder her. Der Veganismus, der von den Yoga-Leuten wie eine Religion gepredigt wird, galt auch nur für die unteren Kasten, damit den Brahmanen, Soldaten und Kriegern das gute Fleisch übrig bleibt. Die Landwirtschaft soll sich diesem Diktat unterwerfen, bis zur Unrentabilität und Betriebsschließung. Und plötzlich danach werden Großkonglomerate gefördert und billig aufgekauft. Die ersten, die sich dagegen wehren, sind die hochproduktiven Landwirte und Gemüsebauern in den Niederlanden, die es dank optimaler Technologie geschafft haben, das Land zu einem Agrarexportweltmeister zu transformieren. Das dortige kommunistische Regime jedoch will nur den Seinen das gute Fleisch und die besseren Pflanzen übrig lassen. In dem Zusammenhang sei darauf verwiesen, was passiert, wenn man einer Herrscherkaste, in diesem Fall eingesetzt durch das milliardenschwere Königshaus – trotz aller Pseudodemokratie – die Regierung überlässt.

Wird das alles die Bevölkerung mitmachen? Wie sagt man so schön: Es kommt darauf an. Exakt Neun Euro beträgt das Schmiergeld, um aus einem Sagrotan-süchtigen „Wirbleibenzuhause“-Paranoiker einen achselschnüffelnden Bunmelzug-Freizeit-Drängler zu machen. Kleinwagen werden derweil kaum mehr produziert, weil nur noch das Luxussegment bedient werden soll. Soll der Pöbel doch miefeln. Wie kann das sein? Der urdeutschen Bevölkerung wurde vor 350 Jahren jeglicher Wille zum Widerstand im 30-jährigen Krieg ausgetrieben und dafür Herrschergehorsam eingebleut, jedoch – das ist nur die halbe Wahrheit. Und da man sollte da ein wenig in die Demographie und die Wurzeln der Leute schauen. In Deutschland leben etwa 100’000 US-amerikanisch-stämmige Deutsche. Es hat geschätzt etwa 7 Millionen Deutsche mit russischen Wurzeln. Und es hat wahrscheinlich etwa eine Million Anleger, die Russenaktien – vor allem Gazprom – im Depot haben. Und es hat 80 Millionen verärgerte Energiekunden. Letzteres ist das Wichtigste, denn die wirtschaftliche Situation vereint alle. Entsprechend hat die Bundesregierung ein gewaltiges Problem, das sie sich selbst geschaffen hat. Momentan sieht es jedoch so aus, als ob das Problem niedergeknüppelt werden soll. Wobei Olaf Scholz noch sagt: “Niemand in diesem Land hat vor, daß auf Demonstranten geschossen wird.”, so jüngst am 17. August in Neuruppin bei einer Bürgerfragestunde. Das tröstet und schafft Vertrauen! Aber auch davon abgesehen: Die Bürger waren insgesamt eher ungehalten und reichlich wenig erfreut über das was Scholz so von sich gegeben hat. Der Verfassungsschutz warnt vor Gewaltausbrüchen – fragt sich von wem und gegen wen .

Das Lernen aus dem Roman “Momo” war, daß Zeitdiebe es überhaupt nicht lustig fanden, wenn man über sie gelacht hat. Wenn man sie fragte, wer sie überhaupt mag, wurden sie ins Mark getroffen. Und sobald man sich nicht mehr auf ihre Märchen und Machenschaften eingelassen hat, waren sie machtlos. Denn dann war ihr Scam weg. Was bedeutet das für die heutige Zeit? Satanisten, Zeitdiebe und Psychopathen wollen gemocht werden, ohne die Bestätigung durch andere Leute gehen sie ein wie eine Primel. Und sobald unsere Zeitdiebe an Popularität verlieren – abgewählt werden, in die Verbannung oder noch besser abgeurteilt werden – ist ihre Macht dahin.

Und unsere Politiker und Medienleute sind an dieser Stelle genauso vulnerabel: Sie wollen gemocht werden. Die Aufmerksamkeit der anderen gibt ihnen Energie, die sie von den Menschen absaugen. Doch die Wahrheit ist – man riecht, wie sie aufgrund ihrer Lügen aus dem Maul stinken und einen ekelhaften Pestgeruch verbreiten, so daß man sie keinesfalls in ihrer Nähe haben will. Entsprechend werden sie nicht gemocht, sondern höchstens “gebraucht”. Doch das ist vorbei. Niemand braucht solche Leute, bald nicht einmal mehr deren Hintermännern. Niemand. Zeit, daß diese Zeitdiebe verschwinden, abgewählt werden, das Parlament verkleinert, die Regierung entmachtet wird. Kurz gesagt: Diese Regierung ist entweder unfähig oder korrupt. Das Ergebnis ist das gleiche. Zeit daß diese Truppe an unfähigen Politdarstellern abtritt und einem nicht mehr die Zeit stiehlt. Jedoch: Es gehört leider nicht zum Wesen von Unfähigen, Kriminellen oder Satanisten friedvoll zu verschwinden. Entsprechend muß man wohl sich auf ungute Situationen vorbereiten.

Es bleibt aber nichts anderes übrig: Die Situation braucht einen Turnaround und zwar schnell. Die Schritte hierfür sind einfach und zwingend: Zuersteinmal eine komplette Kehrtwende in der Energiepolitik: das heißt – Streichen aller Subventionen für Solar und Wind, Wiederinbetriebnahme aller Kernkraftwerke, Förderung von sauberen Kohlekraftwerken, Drastische Senkung der Energiesteuern – am besten in Richtung Null – Frieden und Beenden der Sanktionen gegenüber Rußland, Verstärkung der Wirtschaftsbeziehungen, Öffnung von Northstream 2, Nichteinmischung bei einem in der Ukraine, eine komplette Revision der Gesundheitspolitik hin zu Eigenverantwortung, Streichen aller seltsamen Corona-Maßnahmen, eine eigenverantwortliche Landwirtschaftspolitik ohne Subventionen und Flächenstillegungen und Bienensumssums, eine gesunde Finanzpolitik, es wird nur das ausgegeben was eingenommen wird, Stabilisierung und Geraderückens des Rechtssytems, einer Aufarbeitung der letzten 25 Jahre Unrecht und Korruption und eine komplette Neuwahl des Bundesverfassungsgerichts mit wirklich erfahrenen und unabhängigen Richtern – eine drastische Reduktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hin zu einem System wie CBP/PBS in den USA mit lediglich 500 Millionen Euro Budget anstelle von 8 Milliarden, einer Verkehrswende hin zu einem integrierten Zusammenarbeiten zwischen Individualverkehr und Massentransporten – Beispiel: wieso braucht es Busspuren, die nie befahren werden, einem Rightsizing der NATO weg von einer Waffenförderungsorganisation und Konfliktgenerator zu einem echten Verteidigungsbündnis sowie einer Bildungspolitik weg von Genderschnalzern und Schwafelwissenschaften hin zu leistungsbasierter MINT-Education.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

**

Zum Autor: Dr. Christoph von Gamm ist INSEAD-zertifizierter Verschwörungspraktiker und unabhängiger Investor aus München, er ist über http://von-gamm.com erreichbar.

Hier geht es zum Telegram-Kanal des Autors: Dr. Christoph von Gamm

