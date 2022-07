Berliner CSD-Parade: Extrem verschärfte Sicherheitsmaßnahmen

Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

(David Berger) Die Meldungen der Berliner Behörden sprechen von Sperrungen des Verkehrs anlässlich der zur Stunde startenden Parade zum Berliner „Christoper Street Day“. Doch was derzeit viele der Teilnehmer und Zuschauer des Spektakels beunruhigt sind die bislang nicht gekannten, völlig übertriebenen Sicherheitsmaßnahmen an allen Zugangsstraßen zu der Paradestrecke, die der Leipziger Straße über den Potsdamer Platz, Nollendorfplatz und vorbei an der Siegessäule zum Brandenburger Tor führt.

Erinnerungen an Oslo und Dresden

„Wie hoch ist das Gefährdungspotential wirklich? Wurde der Öffentlichkeit etwas verschwiegen, was sie nur beunruhigen könnte?“ so einer meiner Bekannten, mit dem ich gerade am Nollendorfplatz war. Und dann spöttisch:

„Hat man Angst, dass ein AfD-Politiker mit einem LKW in die Menge rast?“ – aus Orlando und jüngst Oslo. In Oslo wurden bei einem Angriff auf Menschen, die vor dem bekanntesten Gay-Nachtclub im norwegischen Oslo den „Pride“ feierten, zwei Menschen getötet und mehr als 10 Personen schwer, zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter ist ein aus dem Iran stammender, der Polizei und dem Geheimdienst bekannter Terrorist. (PP berichtete)

Auch der Anschlag eines IS-Terroristen auf ein homosexuelles Paar in Dresden, bei dem einer der beiden getötet, der andere schwer verletzt wurde, dürfte vielen nun wieder in Erinnerung geraten.

