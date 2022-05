„Weltuntergang droht“: Auch Soros in Angst vor einem Sieg Putins

Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

(David Berger) Nicht nur Mr. Great Reset Klaus Schwab, auch Mr. Open Society George Soros zeigten sich beim WEF äußerst besorgt vor dem immer wahrscheinlicher werdenden Sieg der Russen über die Ukraine. Dieser könne zum Weltuntergang durch den Klimawandel führen.

Mehr als hundert ihm gewogenen Journalisten hatte Soros in dieser Woche zu einem luxuriösen Abendessen geladen. Und während diese ihr kostenloses Abendessen verdrückten, wurden sie zur aktuellen Situation geprooft.

Den Ukraine-Krieg sieht der seltsame Soros als Kampf der Bösen gegen das Gute, als Krieg der offenen Gesellschaft Selenskyj gegen die geschlossenen Gesellschaft Putins.

Selenskyj als Vertreter einer offenen Gesellschaft?

„In einer offenen Gesellschaft muss der Staat dem Individuum dienen, in einer geschlossenen ist das Individuum dazu da, dem Herrscher zu dienen.“ Soweit so gut und durchaus zusimmungsfähig. Warum dabei Selinksyj, der auf ähnlich zweifelhafte Weise zum Superreichen wurde wie Soros, mit seinem Verbot einer freien Presse und seiner brutalen Unterdrückung von Minderheiten in der Ukraine ein Vertreter der offenen Gesellschaft sein soll, verrät Soros nicht. Dass einer der handverlesenen Presstituierten ihnen danach fragte, undenkbar!

Die Welt werde nach seiner Einschätzung nicht durch den Einsatz atomarer Waffen untergehen, sondern durch einen Sieg Putins, der die Klimakrise unbesiegbar mache: „Wir müssen Putin besiegen, ansonsten wird unsere Zivilisation die Klimakrise nicht überleben“, drohte Soros – ohne dass die Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Putin näher beleuchtet wurden.