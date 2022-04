(David Berger) „Russische Soldaten haben in einem Vorort von Kiew offenbar viele Zivilisten getötet. Im zurückeroberten Butscha liegen Leichen auf offener Straße. Viele Überlebende sind traumatisiert.“ – so der „Spiegel“ heute Morgen auf Twitter. Unabhängige Medien fragen dagegen: Steckt hinter dem „Massaker von Bucha“ eine „False-Flag-Aktion“?

PP hat sich – wissend um die Tatsache, dass im Krieg immer die Wahrheit zuerst stirbt – im Russland-Ukraine-Krieg immer neutral gehalten.

Dennoch haben wir ab und zu kritisch nachgefragt, wenn sich die Mainstreammedien, bereits vor der Ukraine-Krise bekannt für ihre einseitige Propaganda im Sinne ihrer Geldgeber, zu sehr in Kriegshetzte und einseitiger Berichterstattung ergangen haben.

So dokumentieren wir auch die folgenden Zeilen, die zuerst bei „Unser Mitteleuropa“ erschienen sind, in diesem Sinne: als eine kritische Nachfrage, auch wenn diese unserer Gesinnungsdiktatur inzwischen fast als kriminelle Aktion oder als einseitige Parteinahme für Putin gelten. Die Causa Butscha darf nicht in unaufgeklärt bleiben. Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Wer sie sind, ist aber noch völlig unklar!

Die Geschichte gleicht jenen, welche die vom Westen unterstützten Islamisten der „Weißen Helme“ in Syrien inszenierten. Nach dem bereits vor Tagen erfolgten Abzug der russischen Armee aus einem Vorort von Kiew, soll dort ein schreckliches Massaker an der Zivilbevölkerung begangen worden sein.

Ohne jegliche Überprüfung einer internationalen Expertenkommission, geifern Mainstream-Medien und westliche Politiker bereits nach den nächsten Konsequenzen für den „Mörder Putin“. Bei genauer Recherche wird jedoch klar, dass, wenn überhaupt, eine „False-Flag-Aktion“ hinter dem „Massaker von Bucha“ stecken dürfte.

Fakt ist jedenfalls, dass bereits am 30, März, also vor fünf Tagen, der geplante und koordinierte Abzug russischer Streitkräfte aus den Vororten Kiews geschah, um in andere Regionen der Ukraine verlegt zu werden. Seither gab es keinerlei Berichte über massenhaft getötete Zivilisten oder Leichen auf den Straßen. Erst gestern, Samstag, wurden plötzlich in westlichen Medien unzusammenhängende Videos und Schlagzeilen über ein russisches Massaker verbreitet und panikartig von der Politik aufgegriffen.

Erstaunlich auch, dass der Bürgermeister von Bucha (Butscha) am 31.03.2022, einen Tag nach Abzug der Russen, kein Wort über Leichen auf den Strassen vermeldet. Auch in einem weiteren Video vom 01.04.2022 kein Wort dazu:

Ein Video aus Bucha zeigt, wie sich ukrainische Soldaten über vermeintliche Zivilisten in der Gegend unterhalten. Das Video wurde von „Boatsman“ Korotkikh, berüchtigter Neonazi und Mitglied von Azov, mit dem Titel „The BOATSMAN BOYS in Bucha“ veröffentlicht. Bei der 6‑Sekunden-Marke können Sie den Dialog deutlich hören:

„Da sind Typen ohne blaue Armbinden, kann ich sie erschießen?“

„Fuck yeah“

