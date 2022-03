(David Berger) Die Sanktionen gegen Russland erweisen sich immer mehr als Bumerang für die westlichen Länder. Nicht nur, dass bei uns die Getreide- und Rohstoffpreise explodieren, auch unser Finanzsystem könnte erheblichen Schaden nehmen, denn die Russen weichen zur chinesischen Staatsbank aus. Hinzukommt, dass der Rubel eine enorme Stärke in seiner traditionellen Rückbindung an die Goldreserven Russlands hat.

Wie befürchtet treibt die EU, Russland immer mehr in die Arme Chinas. Dass die Russen natürlich Waren, die sie nicht mehr von den EU Ländern erhalten, teilweise jetzt schon selbst produzieren und auch anderwärtig einkaufen, wissen wir bereits schon seit den „Alt-Sanktionen“ nach der Krim-Annektion.

Doch nun tut sich da auch einiges am Finanzsektor.

Die Chinesen, die nicht so kurzsichtig denken, wie die sich weite überschätzenden Europäer, können aus dieser Entwicklung nur profitieren. Neben der dadurch steigenden Abhängigkeit Russlands von China wird der Yuan weiter gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen. – soweit ein Bericht in „Unser Mitteleuropa“.

Hinzukommt, dass Russland ein wichtiger Goldproduzent ist und die Sanktionen gegen Russland sowie der Ansturm auf sichere Anlagen während der anhaltenden Marktvolatilität, die durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst wurde, den Goldpreis weiter antreiben.

Und zwar auf nie gekannte Höhen: Experten spekulieren, dass Gold könnte aus seiner jahrelangen Bandbreite ausbrechen und in den kommenden Monaten auf 3.000 Dollar steigen steigen könnte.

Das kommt wiederum der russischen Währung zugute, die gewissermaßen als Background weiterhin eine Art Goldstandard hat.

💥BREAKING💥

🚨Russia returns to Gold standard🚨

The government will abolish the VAT (tax) on bullion. This Bill will go to the State Duma on March 4. Going forward – when purchasing gold bars or other precious metals from a bank, the 20% current tax on top of its value will not pic.twitter.com/7zSdQGu9OB

— Ellabee (@Lizzie59293400) March 3, 2022