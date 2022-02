Mit einem persönlichen Schreiben hat der emeritierte Papst auf die Veröffentlichung des Münchner Missbrauchs-Gutachtens reagiert und Stellung genommen. Der Brief Benedikts wurde am 8. Februar 2022 in Rom veröffentlicht.

In einem Video verliest Erzbischof Dr. Georg Gänswein die Wortmeldung des emeritierten Papstes.

Ein besonderer Dank gilt hier der „Tagespost-Stiftung“, die sich um die Verteidigung des großen und heiligmäßigen Papstes enorme Verdienste erworben hat.