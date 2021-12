(David Berger) Morgen um 18 Uhr wollen tausende an Katholiken in Deutschland und Österreich öffentlich den Rosenkranz beten. Sie flehen dabei Maria an, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und das Abrutschen in eine sektenhafte Corona-Ersatzreligion zu verhindern.

Österreich betet: Morgen gehen österreichweit tausende Rosenkranzbeter auf die Straßen. Morgen – am Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens wollen tausende Katholiken Österreichs öffentliche auf den Straßen gehen, um auf ihre Weise gegen die sektenhafte Corona-Diktatur zu demonstrieren. Hier gibt es eine Übersicht der Orte, wo das öffentliche Rosenkranzgebet stattfinden soll.

Edler Kampf gegen die neo-marxistische Covid-Tyrannei und Diktatur

Bei den großen Demonstrationen in Wien gegen die Impfpflicht hatten bereits Gruppen überzeugter Katholiken teilgenommen, die sich vor der eigentlichen Demonstration zum Rosenkranzgebet zusammengefunden hatten. Ermutigung erhielten sie dabei von Weihbischof Schneider in einer bewegenden Ansprache:

Von Altötting bis Berlin: Auch Deutschland betet den Rosenkranz

Ihnen folgen aber auch zahlreiche Beter in Deutschland, die sich der Initiative angeschlossen haben. Eine Übersicht finden Sie hier und hier. In dem Aufruf heißt es:

„Wir wollen vor allem dazu aufrufen, als Zeichen jeden Mittwoch, beginnend ab dem 8. Dezember, nach Möglichkeit um 18 Uhr öffentlich mit einer Kerze in der Hand den Rosenkranz zu beten und unser Land der Muttergottes anzuvertrauen, ihre Hilfe zu erbitten und dass Gott unserem Land Einheit und Frieden schenken möge. Dafür wollen wir werben. Dafür wollen wir in dieser Gruppe motivieren.“

Dabei wenden sich die Organisatoren gegen den Eindruck, dass es es sich um eine politische Demonstration handeln könnte: „Wir wollen nicht zu Demonstrationen aufrufen!

Wir wollen zum Gebet aufrufen und zwar stellvertretend, fürbittend, wiedergutmachend und den Himmel bestürmen. Wie vieles im geistlichen Leben fängt alles zuerst bei uns selber an. Seien wir selbst versöhnte Menschen und beten wir um Buße und Umkehr für uns aber auch für alle Menschen.

„Überziehen wir unser Land mit unserem Rosenkranzgebet.“

Seien wir Lichter in der Welt, die gerade so dunkel ist. Legen wir ein öffentliches Zeugnis ab für unseren Glauben – Jede und Jeder an dem Ort und in der Stadt, an dem Platz wo Gott sie oder ihn hingestellt hat und zwar friedlich und der Einheit und der Liebe dienend. Es kommt auf jede und jeden einzelnen von uns an. Wir sind alle gerufen als Kinder Gottes und als Menschen guten Willens. Lassen wir keinen Raum für noch mehr Spaltung unserer Gesellschaft!

Vergelt´s Gott für Eure Geduld und Eure Bereitschaft, für unser Land und alle Menschen, die hier leben im Gebet einzustehen! Möge es keine Stadt und kein Dorf in unserem Land geben, wo nicht der Rosenkranz öffentlich gebetet wird. Mögen unsere Gebete wie Weihrauch zum Himmel emporsteigen. Überziehen wir unser Land mit unserem Rosenkranzgebet.“

Das Rosenkranzgebet als „Waffe“

Die für morgen geplanten Aktionen stehen tief verwurzelt in der katholischen Tradition: In allen Notzeiten, immer dann, wenn das jüdisch-christliche Abendland (meist durch den kriegerischen Ansturm des Islam) besonders bedroht war, haben die gläubigen Katholiken ihre Zuflucht zur Gottesmutter Maria im Rosenkranzgebet genommen.