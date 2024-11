Wahl Steiermark: Erdrutschsieg für FPÖ – Freiheitliche erstmals stärkste Partei

„Im Bund ohne Karl Nehammer!“

H.C. Strache hat inzwischen auch Konsequenzen für die Koalitionspläne in Wien gefordert: „ Es gibt nur eine demokratische Antwort und Konsequenz aus dem heutigen Wahlergebnis und über 35% Triumph der FPÖ unter Mario Kunasek in der Steiermark. Eine FPÖ-ÖVP-Koalition in der Steiermark und im Bund ohne Karl Nehammer!“