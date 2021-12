PP-Autor Elmar Forster meint, wir sehen heute in Europa, dass der Westen eine „ostrassischtische” Diffamierungspolitik gegen Ungarn führt.

Der sich als „Auslands-Österreicher” bezeichnende Elmar Forster, Lehrer, Journalist, machte seine Abitur in Bregenz, besuchte die Hochschule in Innsbruck dann in Berlin. Er hat an zahlreichen internationalen Projekten teilgenommen, und hat sich während seiner Reisen in Ungarn verliebt.

Freiheit und Liebe

In 2015, während der Migrationskriese entschied er sich nicht weiter zu schweigen, und das Land, wo er lebt, in Schutz zu nehmen. Vor kurzem erschien sein Buch mit den Titel: „Ungarn – Freiheit und Liebe: Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit”

Zum Buch: „Jetzt schicken wir auch Soros mit seinem Netzwerk nach Hause“

„Auf drei Dingen beruht die Welt: Auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe.“ (Talmud) Die links-nihilistischen EU-Eliten hassen das Ungarn unter Orban, weil es um seine Selbstbestimmung, für seine Freiheit kämpft: „Am Ende haben immer wir gesiegt. Wir haben den Sultan mit seinen Janitscharen nach Hause geschickt, den habsburgischen Kaiser mit seinen Soldaten, die Sowjets mit ihren Genossen, und jetzt schicken wir auch Soros mit seinem Netzwerk nach Hause.“ (Orban)

Ungarns Kampf für die Wahrheit betrifft nicht nur das Friedensdiktat von Trianon: „Der Westen hat die 1000 Jahre alten Grenzen und die Geschichte Mitteleuropas vergewaltigt… Mitteleuropa wurde ohne moralische Bedenken neu gezeichnet. Genauso wie die Grenzen von Afrika und des Mittleren Ostens.“ (Orbán) Sondern: Durch Ungarns Kampf beschleunigt sich der Untergang der heillosen, westlichen Alt-68er-Dystopie: „Ich glaube an die einfachen Dinge. An die Arbeit, an die Familie und an die Heimat… Wir verteidigen unsere ungarische und christliche Kultur.“ (Orbán).

Der Westen fällt, während Europa nicht einmal bemerkt, dass es besetzt wird

So aber wird die verlogene links-nihilistische Rhetorik als neo-orwell’scher Totalitarismus enttarnt: „Wer das Denksystem der politischen Korrektheit in Frage stellt, kann ihnen zufolge kein Demokrat sein. Aber so wird die Gedanken- und Meinungsfreiheit verletzt. Ich dagegen, als Il-liberaler, verteidige die Freiheit des Wortes.“ (Orban) Längst auch hat sich Ungarns Abschottungspolitik gegen einen zügellosen Multi-Kulti-Erlösungswahn durchgesetzt:

„Der Westen fällt, während Europa nicht einmal bemerkt, dass es besetzt wird… In Westeuropa sind die alten, großen europäischen Nationen zu Einwanderungsländern geworden.“ (Orban)

Ungarn – Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit; 17.80 € – Hier bestellbar.

