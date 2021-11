(David Berger) Europa ist unsere gemeinsame Heimat! Wir alle sollten zusammenstehen, wenn jemand mit Gewalt in unser Heim eindringen will! Polen steht seit Jahrhunderten an vorderster Front, wenn es gilt unsere Freiheit gegen Invasoren, Diktatoren und Kriegstreiber zu verteidigen. Polen braucht jetzt unsere ganze, bedingungslose Solidarität.

Der weißrussische Diktator Lukaschenko hat einen hybriden Krieg gegen die EU vom Zaun gebrochen – „der größte Versuch seit 30 Jahren, Europa zu destabilisieren. Flagge von Polen wird sich nicht erpressen lassen und alles tun, um die Grenzen der EU zu verteidigen. PL, LT, LV, EST brauchen Unterstützung, wir müssen zusammenstehen, um Europa zu verteidigen“ – so Polens Premier Mateusz Morawiecki (Quelle).

Lesen Sie dazu auch: Solidarität mit Polen – ein Appell an die Deutschen!

https://philosophia-perennis.com/2021/11/19/solidaritaet-mit-polen-ein-appell-an-die-deutschen/

***

Als corona-kritischem Portal wird auch PP die Arbeit derzeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP