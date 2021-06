(David Berger) Diese Frau steht auf Listenplatz 2 der Grünen im Saarland: die Saarbrückerin Irina Gaydukova. Und wie gegenwärtig bei fast jeder zweiten Nachricht, die uns täglich erreicht, fragt man sich: ist das Satire oder Ernst?

Ulf Poschardt, Chefredakteur der „Welt“ dazu: „Das Problem ist weniger die Ignoranz oder Peinlichkeit der Kandidatin, als vielmehr die Arroganz der Partei zu glauben, dass man damit durchkommt. Oder ist das doch Satire und @janboehm hat wieder einen Coup gelandet?“

Dabei scheint er Böhmermann, dessen ernst gemeinte Aktionen selbst nicht selten ungewollt zur Satire verkommen, vermutlich zu viel zuzutrauen…

Kein Diplom im Völkerball-Spiel

Gaydukova gibt selbst an, dass sie 1968 in Donezk in der Ukraine geboren ist und vor 20 Jahren nach Deutschland kam. Sie behauptet zwar nicht, dass sie ein Diplom im Völkerball hat, aber dass sie Controllerin in einem internationalen Unternehmen und seit 2018 Mitglied bei den Grünen ist.

Diese Frau steht übrigens auf Listenplatz 2 der Grünen im Saarland pic.twitter.com/DdhCQHKYgH — Jonas (@JJ_1809) June 24, 2021

Update – 12.00 Uhr

Gaydukova ist mittlerweile aus der Partei ausgetreten. Das ist hart, verliert die Partei doch so eine saarländischen Hoffnungträgerin.

