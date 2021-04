43 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, dass die Politik von Bündnis 90/Die Grünen zu sehr auf Verbote setzt anstatt auf Selbstverantwortung. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des in Erfurt ansässigen Meinungsforschungsinstituts „INSA Consulere“, die im Auftrag der „Tagespost“ durchgeführt wurde. Dagegen teilen 28 Prozent diese Auffassung nicht; 20 Prozent wissen nicht, wie sie dies einschätzen sollen.

Die Aussage, zu der die Teilnehmer der Umfrage Stellung beziehen sollten, lautete: „Die Politik von Bündnis 90/Die Grünen setzt zu sehr auf Verbote anstatt auf Selbstverantwortung.“ Frauen teilen diese Ansicht deutlich seltener als Männer (49 zu 38 Prozent), wobei Frauen auch häufiger angeben, keine Antwort auf die Frage zu wissen (15 zu 25 Prozent).

Die Ansicht, dass die Grünen zu sehr auf Verbote anstatt auf Selbstverantwortung setzen, teilen die jüngsten Befragten am seltensten (35 Prozent) und die ältesten am häufigsten (48 Prozent). Mit dem Alter steigt die Zustimmung zur Aussage kontinuierlich. Die Ablehnung liegt aber in allen Altersgruppen unter der Zustimmung.

Bei der Union auffällige Sympathien für Verbotspartei

Von den katholischen Befragten sind 47 Prozent der Ansicht, die Politik der Grünen setze zu sehr auf Verbote anstatt auf Selbstverantwortung. Bei 26 Prozent in dieser Gruppe ist dies nicht der Fall. Unter Protestanten ist das Verhältnis vergleichbar (43 zu 32 Prozent). Freikirchliche Befragte zeigen einen relativ hohen Anteil an „weiß nicht“-Antworten (31 Prozent) und stimmen der Aussage ähnlich häufig zu (35 Prozent) wie sie sie ablehnen (32 Prozent). Konfessionslose teilen die Auffassung zu 44 Prozent und zu 30 Prozent nicht.

Die Erhebung, für die 2.082 erwachsene Personen im Zeitraum zwischen dem 23. und dem 26. April befragt wurden, schlüsselt die Frage auch nach Partei-Affinität auf. Bei Union-Wählern überwiegt absolut-mehrheitlich die Ansicht, dass die Politik der Grünen zu sehr auf Verbote anstatt auf Selbstverantwortung setzt (54 zu 20 Prozent). Bei AfD- und FDP-Wählern ist dieser Anteil deutlich höher (76 bzw. 77 Prozent). SPD-Wähler teilen diese Ansicht relativ-mehrheitlich (43 zu 38 Prozent), Linke-Wähler teilen sie relativ-mehrheitlich nicht (36 zu 39 Prozent). Grünen-Wähler selbst sind zu 12 Prozent der Ansicht, dass die Politik der von ihnen präferierten Partei zu sehr auf Verbote setzt anstatt auf Selbstverantwortung. Diese Ansicht teilen sie zu 74 Prozent nicht.

**

Über „Die Tagespost“

Als einzige überregionale und unabhängige Wochenzeitung im deutschen Sprachraum ist „Die Tagespost“ allein der Lehre der katholischen Kirche und ihren Lesern verpflichtet. „Die Tagespost ist unverzichtbar. Es ist gut, dass es sie gibt“, sagt ihr prominentester Leser, der emeritierte Papst Benedikt XVI. Weitere Informationen: www.die-tagespost.de.

***

Hier können Sie „Philosophia Perennis“ unterstützen: Mit einem Klick über

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP