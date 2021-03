Der ehemalige TV-Moderator Bernd Schumacher (RTL, Sat1) spricht Klartext über die verschärften Corona-Maßnahmen. Mehr noch: Er prophezeit, dass auch der Impfpass keine Aufhebung der Maßnahmen bringt.

Doch seine spannenden Aussichten enthalten auch ein Licht am Ende des Tunnels – was wir alle dafür tun müssen und mehr in der neuen Sendung von SchrangTV Talk.

