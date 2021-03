Indirekte Zwangsimpfung: Europäischer Impfausweis ab 1. Juni

(David Berger) Als Ersatz für die juristisch kaum durchsetzbare Impfpflicht soll – so die EU-Kommission – bereits am 1. Juni der digitale europäische Impfausweis in Betrieb gehen.

Er soll zu Beginn der Sommerferien in der EU verfügbar sei und somit Reisen in den Sommerferien ermöglichen, so die EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas gegenüber der FAZ.

Vorbild ist dabei der in Israel bereits im Betrieb befindliche digitale grüne Impfpass. Kritiker in Israel sprechen dort bereits von einer Gesundheits-Apartheit.

Nur mit Ausweis Reisen wieder möglich

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gibt sich hoffnungsvoll: „Der Nachweis soll bis zum Beginn des Sommers einsetzbar sein, und der Sommer beginnt am 1. Juni … Mit diesem digitalen Zertifikat wollen wir unseren Mitgliedstaaten helfen, verantwortungsvoll und sicher die Freizügigkeit wiederherzustellen.“

Das heißt tatsächlich: Noch bevor überhaupt jeder Deutsche die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen, wird ihm ein grundlegendes Freiheitsrecht verweigert, das er nur in Anspruch nehmen kann wenn er durch den „Digitalen Grünen Nachweis“ den Vollzug der Covid-Impfungen nachweist. Auch überstandene Covid-Infektionen und die Ergebnisse von zugelassenen PCR- und Schnelltests sollen hier festgehalten werden.

Aber nicht nur das: Es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, dass auch weitere ansteckende, (unheilbare) Krankheiten (wie zB. HIV-Infektion oder eine Hep-C-Infektion) dort vermerkt werden und diese Informationen dann auch für die nachfragenden Privatunternehmen einsichtig sind.

EUDSSR: Horror Überwachungsstaat

Man müsse jetzt möglichst rasch eine politische Lösung finden, bevor die Privatwirtschaft hier eingreift und die Politik vor vollende Tatsachen stellt. Mediziner mahnen vor allem an, dass bei den derzeit verfügbaren Impfungen, die offenbar keine Übertragung verhindern, ein solcher Impfpass wenig Sinn macht. Er spiele eine Sicherheit vor, die nicht durch die Realität gedeckt sei.

Doch geht es hier wirklich um die Gesundheit der EU-Bürger? Kaum! Wie prophezeit, kommt eine Impfpflicht durch die Hintertür. Eine Teilnahme am öffentlichen Leben wird praktisch in Zukunft nur noch möglich sein mit einem solchen digitalen Ausweis. Der Horror eines perfekt durchgeplanten Überwachungsstaates, die „neue Normalität“ kommt nun viel schneller als alle dachten. Corona dient dabei nur als extremer Beschleuniger. Und nur darum geht es hier.

