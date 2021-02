(David Berger) Der Text ist bereits einige Jahrzehnte alt, Konstantin Wecker machte ihn als Chanson bekannt, Reinhard Mey interpretierte ihn für ein 2010 erschienenes Album. Heute klingt er weitaus aktueller als damals. Daher unser Lied der Woche: „Was keiner wagt“…

„Was keiner wagt“ – von Reinhard Meys Album „Mairegen“ 2010. Der Text wurde als Ballade des Liedermachers Konstantin Wecker bekannt – der diese aber selbst nach dem Gedicht des Theologen Lothar Zenetti schrieb.

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen

Was keiner sagt, das sagt heraus

Was keiner denkt, das wagt zu denken

Was keiner anfängt, das führt aus

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen

Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein

Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben

Wenn alle mittun, steht allein

Wo alle loben, habt Bedenken

Wo alle spotten, spottet nicht

Wo alle geizen, wagt zu schenken

Wo alles dunkel ist, macht Licht

(Quelle: Lothar Zenetti: Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht (Topos 327). Matthias-Grünewald-Verlag, der Schwabenverlag AG. Ostfildern, 4. Auflage 2006)