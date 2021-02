Corona-Willkür: Ordnungsämter schließen McFit-Freiluftstudios nach wenigen Stunden

Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

(David Berger) Gestern hatte die Fitnesskette McFit mit der Öffnung einiger Freiluftstudios versucht ein kleines Zeichen gegen die erneute, völlig willkürliche Schließung der Fitnessstudios seit letztem November zu setzen. Doch die Ordnungsämter sind inzwischen unterwegs, um diese Studios wieder zu schließen.

Die Fitnesskette McFit (1,7 Mio Mitglieder) steht seit Monaten unter Dauerbeschuss zahlreicher Kunden, die sich das kritiklose Einknicken der Verantwortlichen vor den völlig willkürlichen Corona-Maßnahmen bzw. der Schließung aller Studios nicht erklären können. Hatte man dort doch alles daran gesetzt, um ein hygienisch einwandfreies Studium zu ermöglichen. Kein einziger Fall ist bekannt, bei dem es nachweislich eine Ansteckung in einem der hunderten Studios gegeben hat.

Nun gestern dann kam nach Monaten eine erste Reaktion von McFit, die die Kunden erleichtert aufhören ließ:

„Du darfst wieder bei uns trainieren!“

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und sind überglücklich, dass wir dich endlich wieder bei uns trainieren lassen können. Du hast richtig gelesen! Du darfst wieder bei uns trainieren! Nicht im Gym, aber dafür outdoor in ausgewählten Studios. Damit deine Gesundheit bestmöglich geschützt ist, hat die Einhaltung der Hygienevorschriften für uns höchste Priorität. Da sind wir vor allem auf dich angewiesen – nur, wenn wir uns alle gemeinsam an diese Hygieneregeln halten, können wir dir diesen Service anbieten. Wenn die aktuellen Gegebenheiten es nicht zulassen, dass du bei uns im Gym trainieren kannst, dann müssen wir eben improvisieren und öffnen Outdoor in ausgewählten Studios für dich! Ein schöneres Date am Valentinstag hätte man sich nicht vorstellen können, oder? Einfach gemeinsam wieder schön pumpen. Es ist einfach so schön, dass wir dich wieder an den Geräten begrüßen dürfen! So lange haben wir darauf gewartet und nun endlich ist die McFIT-Family wieder vereint.“

„Covid-Polizei“ kam gleich zweimal

… hieß es auf der Facebookseite der Studiokette. Das galt zwar nur für eine Handvoll Studios in ganz Deutschland, war aber immerhin ein Hoffnungszeichen. Doch damit war es schneller vorbei, als die Facebookseitenbetreuer reagieren konnten. Noch gestern Abend meldete die Bildzeitung: „VIER der neuen Standorte hat das Ordnungsamt aber schon wieder dicht gemacht! Betroffen sind die Anlagen in Hamburg, Neunkirchen, Mainz und Bremen. Neuenkirchen wurde direkt beim ersten Ordnungsamtsbesuch geschlossen. Bei den anderen drei Standorten kamen die Ordnungshüter zweimal und machten dann dicht, berichtete eine McFit-Vertreterin BILD.“ (Quelle)

Zuvor hatte der Gesundheitsexperte der SPD Karl Lauterbach die Aktion von McFit scharf kritisiert – sie passe nicht in unsere Zeit …

Rainer Schaller, der verdiente Gründer und Eigentümer von McFit dazu zu BILD: „Vier unserer zehn Outdoor-Gym-Standorte sind aktuell behördlich geschlossen worden. Wir sind im engen und positiven Austausch mit den jeweiligen Behörden vor Ort, um Lösungen zu finden, wie wir zeitnah wieder öffnen können.“

In den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen hatte McFit gar nicht erst gewagt, Outdoor-Gyms zu eröffnen.

Corona-Willkür: Schließung der Fitnessstudios pure Schikane ohne Sinn

