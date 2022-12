Prof. Dr. Christoph Lütge ist davon überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, die Corona-Politik aufzuarbeiten. Der Philosoph, Ethik-Professor, Wirtschaftsinformatiker und Autor kritisiert die Maßnahmen der Politiker scharf und fordert diese dazu auf, diese darzulegen. Nur so können wir laut Lütge vermeiden, Ähnliches in der Zukunft wieder geschehen zu lassen.

