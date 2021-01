Krankenschwestern gehen auf die Barrikaden: Gegen Impfpflicht für Pflegekräfte.

„Wenn die Impfpflicht kommt haben Sie (Markus Söder) zwei Fachkräfte weniger in der Pflege“ – so diese zwei bayerischen Krankenschwestern… Sie stehen exemplarisch für einen enormen Teil der in Medizin 8und Pflege tätigen Menschen in Deutschland!

