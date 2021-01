Unser Tweet des Tages zeigt in einem Video, mit welcher Aggression Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Silversternacht in Essen randalierten:

Impressionen von Silvester in Altenessen. Diese Klientel könnte sich jetzt irgendwo im Orient oder in Afrika befinden, aber die Deutschen haben sie zum Problem für ihre eigenen Kinder gemacht.pic.twitter.com/2X3yzCAkw9 — Markus Klarname (@Netzdenunziant) January 2, 2021

Die WAZ dazu: „„Zertrümmerte Haltestellen, zerschlagene Werbetafeln und abgetretene oder brennende Mülleimer“, zählt Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Freitag die Schäden auf. Das hier zu sehende Video , das einer aus der Gruppe offenbar selbst anfertigte und dann in sozialen Medien hochlud, bestätigt diese Aussagen drastisch. In einem Rausch der Zerstörung sieht man junge Männer, die den Markt in ein Schlachtfeld verwandeln.“

Dass es sich dabei in der großen Mehrheit um Jugendliche mit Migrationshintergrund handelt, verschweigt die WAZ natürlich …

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP