In Italien setzt die Werbung für die Covid-Impfung auf einige überzeugende Hebel. Deshalb scheint sie auch – besser als hierzulande – zu funktionieren.

Die italienische Kampagne für die Covid-Impfung hat soeben begonnen, mit einem ersten Werbespot, der lautet: „Italien wird mit einer Blume wiedergeboren“. Die betreffende Blume, das Symbol der Kampagne, ist die „rosa Primel“.

Das Tragen des „rosa Primel“-Abzeichens nach der Covid-Impfung soll auch einen weiteren Hebel auslösen, der subtiler und zugleich effektiver ist, um viele zum Impfen zu bewegen. Wenn an einem öffentlichen Ort fast jeder die „rosa Primel“ trägt – und damit angibt, geimpft zu sein – werden diejenigen, die sie nicht tragen, weniger wohlwollend behandelt und de facto isoliert werden. Diese Verlegenheit könnte viele Unentschlossene dazu bewegen, sich letztlich für die Covid-Impfung zu entscheiden…

„Und wer keine Primel trägt, bekommt den scharlachroten Buchstaben auf die Stirn tätowiert? Ich bitte um die Freiheiten, die in der Verfassung verankert sind.“

