(David Berger) Während die Bundesregierung eine Milliarde Euro für den „Kampf gegen Rechts“ klar macht, bedankt man sich bei den Linken für diese wunderbare Geste auf ganz eigene Weise: In der vergangenen Nacht wurde die Rigaerstraße in Berlin erneut von linksextremen Krawallen heimgesucht.

Die Gewerkschaft der Polizei twittert dazu heute Morgen: „In der Nacht wurden Gegenstände im Bereich Rigaer Straße angezündet, in der Folge Einsatzkräfte von @polizeiberlin/@Berliner_Fw mit Steinen beworfen – Danke an die Kolleg., die dort Sicherheit wiederherstellen, obwohl sie wissen, was auf sie wartet – Klare Worte unseres Sprechens.“

Polizei mit Steinhagel begrüßt

Die BZ: „Am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr errichteten unbekannte Täter in der Rigaer Straße/Zellestraße (Friedrichshain) eine Straßenbarrikade und setzten diese in Brand. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurden mit einem Steinhagel begrüßt.“

Die Täter scheinen übrigens nicht mehr auffindbar zu sein. Ein ausführlicher Polizeibericht steht noch aus. Bisher heißt es von Seiten der Polizei nur: „In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Polizei in Friedrichshain mit Steinen beworfen. Gegen 2.45 Uhr rief ein Zeuge die Polizei und die Feuerwehr, nachdem er auf der Kreuzung Rigaer Straße Ecke Zellestraße ein brennendes Toilettenhäuschen sowie Flammen an zwei abgestellten Autos bemerkt hatte. Als die alarmierten Polizeikräfte einer Einsatzhundertschaft aus ihrem Fahrzeug stiegen, wurden sie vom Dach eines Wohnhauses mit Kleinpflastersteinen beworfen. Mehrere Steine schlugen auf dem Dach des Dienstfahrzeugs ein und beschädigten dieses. Verletzt wurde niemand. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Das Toilettenhäuschen und die beiden abgestellten Fahrzeuge, zwei VW, wurden bei dem Brand beschädigt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.“

