In Göttingen wurden nach derzeitigen Informationen der Polizei fünf Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in der Nacht zu Sonntag (11.10.2020) von drei Unbekannten überfallen. Mit zwei Phantombildern fahndet die Polizeiinspektion Göttingen nun nach den Tätern.

Wie die fünf Jungen gegenüber der Polizei angaben, waren sie gegen 00.20 Uhr in der Geismar Landstraße in Richtung Breslauer Straße unterwegs. In Höhe der Straße „Stadtstieg“ fielen ihnen die drei unbekannten jungen Männer zum ersten Mal auf, von welchen sie dann auch auf dem Gehweg verfolgt wurden.

Als sie auf Höhe des Memeler Wegs waren, wurden sie von den Unbekannten zur Herausgabe ihrer Handys aufgefordert, zwei der Opfer wurden hierbei auch körperlich angegangen und leicht verletzt. Nachdem die Handys übergeben wurden, flüchteten die Täter mit der Beute in den Memeler Weg.

Lautstarke Auseinandersetzung

Ein in unmittelbarer Nähe zum Tatort wohnender Zeuge wurde auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam und rief die Polizei, welche sich umgehend mit mehreren Funkstreifenwagen auf den Weg zum Ort des Geschehens machte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ergebnislos.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: etwa 170 cm – 175 cm groß, höchstens 17 Jahre alt, schwarze gegelte Haare, bekleidet mit einer weißen Hose mit blauen Applikationen und einer schwarzen Bomberjacke, schlanke Statur, leicht dunkler Teint

2. Täter: etwa 160 cm – 165 cm groß, ca. 17 Jahre, dunkle lockige Haare, bekleidet mit einem roten Pulli bzw. einer roten Jacke, schmale Statur, leicht dunkler Teint

3. Täter: etwa 160 cm – 165 cm groß, schwarze zur Seite gegelte Haare, bekleidet mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Steppweste, schmale Statur, leicht dunkler Teint.

Deutsch mit ausländischem Akzent

Die drei Unbekannten sollen ein südländisches Aussehen haben und Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Wer die abgebildeten Männer kennt oder sachdienliche Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen zu melden. Weiterhin ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach einer jungen Frau mit blonden Haaren, welche sich auf Höhe des Stadtstiegs von den drei jungen Männern verabschiedet haben und in der Folge auch in den Stadtstieg gegangen sein soll.