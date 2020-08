Zur Stunde soll die Großdemo in Berlin beginnen, die zum „Tag der Freiheit“ das Ende der Corona-Pandemie ausrufen will. Sympathisanten des „Events“ sprechen davon, dass bis zu 50.000 Menschen an der Demo teilnehmen werden, die Polizei rechnet mit 10.000 Teilnehmern.

